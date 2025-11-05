Der Linksverteidiger der Tottenham Hotspur Destiny Udogie wurde in London mit einer Waffe bedroht. Die britische Polizei konnte einen verdächtigen Mann festnehmen.

Der italienische Fußball-Profi Destiny Udogie von Tottenham Hotspur ist mutmaßlich mit einer Waffe bedroht worden. Der Klub bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte.

"Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden dies auch weiterhin tun", hieß es von Vereinsseite. Die Tat soll sich am 6. September in einem Vorort im Norden Londons ereignet haben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei im weiteren Verlauf der Ermittlungen berichtet worden, "dass ein weiterer Mann in seinen Zwanzigern angeblich ebenfalls von derselben Person erpresst und bedroht worden sei." Von Verletzungen war in beiden Fällen keine Rede.

Am 8. September sei laut Polizeiangaben derweil ein 31-jähriger Mann wegen des Verdacht auf vorsätzlichen Besitz von Schusswaffen, Erpressung und Fahren ohne Führerschein festgenommen worden.