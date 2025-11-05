Anzeige
Premier League

Premier League: Tottenham-Profi Destiny Udogie mutmaßlich mit Waffe bedroht

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 09:18 Uhr
  • SID

Der Linksverteidiger der Tottenham Hotspur Destiny Udogie wurde in London mit einer Waffe bedroht. Die britische Polizei konnte einen verdächtigen Mann festnehmen.

Der italienische Fußball-Profi Destiny Udogie von Tottenham Hotspur ist mutmaßlich mit einer Waffe bedroht worden. Der Klub bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte.

"Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden dies auch weiterhin tun", hieß es von Vereinsseite. Die Tat soll sich am 6. September in einem Vorort im Norden Londons ereignet haben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei im weiteren Verlauf der Ermittlungen berichtet worden, "dass ein weiterer Mann in seinen Zwanzigern angeblich ebenfalls von derselben Person erpresst und bedroht worden sei." Von Verletzungen war in beiden Fällen keine Rede.

Am 8. September sei laut Polizeiangaben derweil ein 31-jähriger Mann wegen des Verdacht auf vorsätzlichen Besitz von Schusswaffen, Erpressung und Fahren ohne Führerschein festgenommen worden.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
Ten Hag
News

Erik ten Hag: England-Comeback nach Leverkusen-Fiasko?

  • 03.11.2025
  • 18:02 Uhr
West Ham United v Chelsea Premier League 22 08 2025. West Ham United forward Niclas Füllkrug (11) during the Premier League match between West Ham United and Chelsea at the London Stadium, London, ...
News

Füllkrug vor Abflug? Berater spricht über Zukunft

  • 03.11.2025
  • 16:11 Uhr
Liverpool
News

"Reds" beenden Pleitenserie! Und Wirtz?

  • 01.11.2025
  • 22:58 Uhr
Arsenal bleibt in der Erfolgsspur
News

Fünfter Sieg in Folge: FC Arsenal marschiert weiter

  • 01.11.2025
  • 18:22 Uhr
imago images 1068246611
News

Nicht nur Wirtz: Wo liegen die Probleme des "Reds"?

  • 01.11.2025
  • 12:28 Uhr
2244039424
News

Kommentar: Woltemade liefert Leistungsexplosion mit Ansage

  • 30.10.2025
  • 14:44 Uhr
The Premiere League emblem as seen on an umbrella. Liverpool v Manchester United, ManU Premier League, Football, Anfield, Liverpool, UK - 19 Oct 2025Liverpool Anfield United Kingdom EDITORIAL USE O...
News

Revolution rund um den legendären Boxing Day?

  • 28.10.2025
  • 13:34 Uhr
Jadon Sancho
News

Neuer Karriere-Tiefpunkt für Jadon Sancho

  • 27.10.2025
  • 20:03 Uhr
Brentford v Liverpool 25 October 2025 Brentford - Premier League Football - Brentford FC v Liverpool FC - Virgil van Dijk of Liverpool heads the ball away from a long throw as Liverpool goalkeeper ...
News

Krise in Liverpool! Nächste Pleite gegen Brentford

  • 25.10.2025
  • 23:09 Uhr
Florian Wirtz (Liverpool)
News

Wirtz-Watch: Kein Platz, kaum Wirkung bei Liverpool

  • 21.10.2025
  • 09:40 Uhr