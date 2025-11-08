Premier League: FC Arsenal gibt Sieg spät aus der Hand

Spitzenreiter FC Arsenal hat in der englischen Premier League einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Ex-Meister FC Arsenal kam beim starken Aufsteiger AFC Sunderland zu einem 2:2 (0:1), der Ausgleichstreffer der Gastgeber durch Brian Brobbey fiel in der Nachspielzeit (90.+4).

Arsenal führt die Liga nun mit 26 Punkten an, die Verfolger können aber näher heranrücken. Manchester City (19) erwartet am Sonntag den FC Liverpool (18).

Am Samstagabend kann der FC Chelsea (17) mit einem Sieg gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers vorübergehend noch Platz zwei übernehmen.