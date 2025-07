Diogo Jota stirbt bei einem Autounfall. Die Fußball-Welt ist geschockt und traurig über das tragische Unglück und gedenkt dem langjährigen Liverpool-Star. ran zeigt alle neuen Informationen rund um den tragischen Tod im News-Ticker. Die gesamte Fußballwelt trauert. Diogo Jota und sein Bruder André Silva sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der A-52 in der Provinz Zamora in der Nähe der Region Sanabria. Diogo Jota und sein Bruder André Siva starben, als das Auto wohl nach einem Reifenplatzer von der Straße abkam und Feuer fing. Nachdem am Donnerstagvormittag erste Horror-Meldungen aus Spanien die Runde machten, bestätigten wenig später auch der portugiesische Verband und der FC Liverpool das schockierende Ereignis. Diogo Jota und Bruder André bei Autounfall verstorben - portugiesischer Verband bestätigt die Todesfälle - Klub reagiert Jota wurde nur 28 Jahre alt, der 49-malige Nationalspieler hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst anderthalb Wochen zuvor geheiratet hatte, sowie drei Kinder. Sein Bruder André Silva starb mit 25 Jahren. Die Anteilnahme aus der geschockten Sportwelt ist gewaltig. ran fasst alle Neuigkeiten zum tragischen Unfall des langjährigen Liverpool-Stürmers zusammen.

+++ Update, 04. Juli, 15:19: Salah hat Angst vor Liverpool-Rückkehr +++ Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah reagierte mit emotionalen Worten auf seiner Instagram-Seite auf den Tod von Diogo Jota: "Bis gestern hätte ich nicht gedacht, dass es etwas geben könnte, das mir Angst macht, nach der Pause nach Liverpool zurückzukehren." Und weiter: "Es wird sehr schwer sein, zu akzeptieren, dass Diogo nicht mehr da sein wird, wenn wir zurückkehren. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und natürlich seinen Eltern, die plötzlich ihre Kinder verloren haben." Salah spielte seit 2020 mit Jota zusammen an der Anfield Road. Abschließend für seinen Post wählte er daher Worte der Erinnerung: "Diejenigen, die Diogo und seinem Bruder André nahe stehen, brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können. Sie werden nie vergessen werden."

+++ Update, 04. Juli, 9:55: Liverpool ehrt Jota emotional: Wird die Nummer 20 nicht mehr vergeben? +++ Der FC Liverpool ehrt Diogo Jota auf besondere Art und Weise. Der Klub schrieb am Abend eine emotionale Hommage und möchte die Trikot-Nummer des verstorbenen Spielers nicht mehr vergeben. "Die Nummer 20 wird zu Recht für seine Verdienste als Teil von Liverpools Meistermannschaft der Saison 2024/25 – dem 20. Titel des Klubs – unsterblich bleiben. Sein charakteristischer Haken und der anschließende Treffer vor der Kop-Tribüne, mit dem er im Merseyside-Derby im April den Sieg sicherte, war das bewegende letzte Tor seines Lebens", heißt es unter anderem. Fans hatten sich bereits in den sozialen Medien dafür ausgesprochen, dass der Klub die Rückennummer 20 gar nicht mehr vergibt – als symbolische Geste für Jotas Stellenwert für den Klub. "Fußball ist im Moment das Unwichtigste", schrieb ein User auf X, "aber ich hoffe, Liverpool zieht die Nummer 20 zurück." Ein anderer meinte: "Es würde sich für die meisten Anhänger falsch anfühlen, wenn jemand anderes sie tragen würde – vor allem aber wäre es ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit für alles, was Diogo Jota geleistet hat und wer er war."

+++ Update, 03. Juli: Jota sollte offenbar wegen Lungen-OP nicht fliegen+++ Wie "CNN Portugal" meldet, wollten Diogo Jota und sein jüngerer Bruder André Silva nach England. Dafür nutzten sie das Auto, weil Jota infolge einer kleinen Lungen-OP offenbar vom Fliegen abgeraten wurde. Einem Bericht der spanischen Zeitung "Diario de Castilla y Leon" zufolge waren die Brüder auf dem Weg in die spanische Kleinstadt Benavente. Demnach sollte dort ein nächtlicher Zwischenstopp eingelegt werden, ehe es am Morgen über Santander via Fähre Richtung Plymouth weitergegangen wäre. Von dort sollte es nach Liverpool gehen, der Start der Saisonvorbereitung des Klubs ist auf den 7. Juli datiert. Dazu kam es nicht mehr. Der Unfall ereignete sich 60 Kilometer vor dem nächtlichen Ziel Benavente. Dabei ist dem Bericht zufolge die wahrscheinlichste Ursache ein Reifenplatzer, der Jota und Silva von der Straße abgebracht haben soll. Der Wagen verbrannte in der Folge nahezu zu Asche, die Identifikation war zunächst nur über das Kennzeichen möglich, später bestätigten DNA-Tests die Identität der Opfer.

+++ Update, 03. Juli: Wimbledon lockert wegen Jota-Tod rigorose Kleidervorschriften +++ Auch die Tennis-Welt trauert nach dem tragischen Tod von Diogo Jota. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club hat deshalb jetzt reagiert und lockert laut Medienberichten beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die sonst so rigorosen Kleidervorschriften. Normalerweise sollen die Spieler in London komplett in Weiß spielen. Akteure, die Jota ehren wollen, können nun aber eine schwarze Armbinde tragen. Aus Trauer um sein "Idol" Jota will Francisco Cabral, aktuell die Nummer 40 der Doppel-Weltrangliste, genau das in seinem nächsten Spiel tun. "Das sind sehr, sehr traurige Nachrichten – nicht nur für die Sportwelt, sondern für ganz Portugal. Er war ein Idol, eine Ikone, einfach ein guter Mensch", sagte der Portugiese nach seinem Sieg in der ersten Runde: "Ich weiß, was er durchgemacht hat, was er in seiner Karriere und in seinem Leben erreicht hat – das ist sehr inspirierend für mich." Er will nun in Runde zwei "sehr gerne" ein schwarzes Armband tragen: "Es wäre mir eine große Ehre."

+++ Update, 03. Juli: Liverpool-Coach Arne Slot sucht nach den Worten +++ In über 500 Worten auf der Vereinsseite ließ Arne Slot die gemeinsame Zeit mit Diogo Jota Revue passieren. "Was kann man in einem Moment wie diesem sagen, wenn der Schock und der Schmerz so unglaublich präsent sind?", schrieb der Niederländer: "Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe." "Es gab auch Seiten, die nicht jeder zu sehen bekam. Der Mensch, der nie nach Popularität strebte, sie aber trotzdem fand. Nicht nur ein Freund für zwei, sondern für alle", beschrieb der 46-Jährige den Stürmer. "Als wir uns das letzte Mal unterhielten, gratulierte ich Diogo zum Gewinn der Nations League und wünschte ihm alles Gute für seine bevorstehende Hochzeit. Es war in vielerlei Hinsicht ein Traumsommer für Diogo und seine Familie, und umso herzzerreißender ist es, dass er so endete", so Slot. Bei den Liverpool-Anhängern war Jota stets beliebt, hatte sogar einen eigenen Fangesang. "Mir war sofort klar: Wenn die Liverpool-Fans, die im Laufe der Jahre so viele großartige Spieler erlebt haben, einen so einzigartigen Gesang für Diogo hatten, musste er besondere Qualitäten haben", schrieb Slot, der im vergangenen Jahr von Jürgen Klopp übernommen hatte. Die Fans der Reds sangen über den "Jungen aus Portugal", der sie zum Erfolg führen würde und "besser als Figo" sei: "His name is Diogo". Slot wolle diesen Song, wenn die Zeit gekommen sei, wieder singen: "Er wird nie vergessen werden. His name is Diogo."

