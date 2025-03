Marc Cucurella stand mal wieder im Mittelpunkt: Im London-Derby beim FC Arsenal fiel der Spanier vom FC Chelsea erneut mit einem strafbaren Handspiel auf.

Er hat es schon wieder getan!

Marc Cucurella, der im Sommer bei der Europameisterschaft 2024 durch sein Handspiel im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (1:2 nach Verlängerung) nahezu einen nationalen Brennpunkt auslöste, war erneut Übeltäter.

Beim Premier-League-Spiel seines FC Chelsea gegen den FC Arsenal verlor Cucurella nach einem Zweikampf mit Arsenal-Verteidiger Jurrien Timber die Balance durch einen leichten Rempler des Niederländers.

Anschließend warf sich der Lockenkopf in den Ball und fälschte diesen mit dem Oberarm im Strafraum ab. Einen Elfmeter gab es zum Entsetzen der Gunners jedoch nicht. Torhüter Robert Sanchez konnte die Szene in höchster Not klären.