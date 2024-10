2022 entschied sich Gravenberch für einen Wechsel zum FC Bayern München. In der bayerischen Landeshauptstadt wurde er jedoch nie glücklich. In seinen 34 Einsätzen stand er 947 von 3.060 möglichen Spielminuten auf dem Rasen. Das sind gerade einmal 31 Prozent. Bei den Bayern sammelte er zwei Scorer - ein Tor und eine Vorlage.

In acht der neun bisherigen Saisonspielen der "Reds" stand der 22-Jährige nicht nur in der Startelf, sondern über die gesamte Partie auf dem Feld. Nur im "EFL Cup" wurde er geschont und stand nicht im Kader. In Deutschland sah das noch ganz anders aus.

"Ryan Gravenberch war erneut herausragend", lobte ihn der Liverpool-Trainer explizit nach dem jüngsten 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Bologna. Es ist nicht die einzige starke Leistung des Niederländers in dieser Saison.

In der Bundesliga konnte Ryan Gravenberch nicht überzeugen. In England bringt er Arne Slot allerdings zum Schwärmen. Und wie.

Spielsystem und Taktik

Ähnlich wie zu seiner Zeit in München wird Gravenberch auch in dieser Saison auf einer Doppel-Acht, also mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, eingesetzt. Jedoch deutlich defensiver als gewohnt. Sowohl in München als auch zu seiner vorherigen Glanzzeit bei Ajax Amsterdam sollte er sich auch offensiv einschalten. Arne Slot geht einen etwas anderen Weg.

Er etablierte in Liverpool ein neues Aufbauspiel, in welchem vor allem die Mittelfeldspieler eine große Rolle einnehmen. Einer der beiden Achter lässt sich dabei etwas tiefer fallen, um mit den passtarken Innenverteidigern Passdreiecke zu bilden, um sich so den Weg durch den gegnerischen Druck zu spielen. Die ideale Position für Gravenberch, der durch seine starke Technik und Ballkontrolle ideal für eine solche Aufgabe ist. Slots Spiel erfordert zudem eine starke Physis, um Bälle schnell nach vorne zu treiben. Auch diese hat Gravenberch.

Den offensiveren Part der beiden Achter übernimmt Teamkollege Alexis Mac Allister. Mit dem Argentinier harmoniert Gravenberch perfekt. Insgesamt scheint die etwas defensivere Ausrichtung dem Niederländer deutlich besser zu liegen.

Dennoch werden auch seine Spielmacher-Qualitäten weiter genutzt. In den ersten sechs Ligapartien dieser Saison spielte Gravenberch bereits 355 Pässe. Das sind schon jetzt 24 Pässe mehr als in seiner gesamten Zeit in München.