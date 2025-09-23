West Ham United steckt in der Krise: Füllkrug ohne Tore, Potter vor dem Aus. Der deutsche Mittelstürmer kämpft weiter um Einsatzzeit und seinen Platz in der Premier League. Von Nicolas Gödtel Als Niclas Füllkrug im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United wechselte, war die Erwartungshaltung in der Premier League groß. Mittlerweile 32 Jahre alt und mit einem Marktwert von zehn Millionen Euro taxiert, sollte er den "Hammers" den dringend benötigten Punch im Angriff verleihen. Sandro Wagner beim FC Augsburg: Große Worte, nichts dahinter?

Trikot des DFB-Teams für die Weltmeisterschaft geleakt Der deutsche Mittelstürmer verkörpert genau das, was in England gefragt ist: groß, robust und physisch stark. Er scheut keinen Körpereinsatz und agiert als klassischer Strafraumstürmer, der den schnellen Abschluss sucht. Doch knapp zwei Monate nach Saisonstart ist die Realität ernüchternd – sowohl für den Spieler als auch für den Klub.

Premier League: Füllkrug macht Media Day zur Witze-Show

Niclas Füllkrug geplagt von etlichen Verletzungspausen Füllkrug kommt bislang auf vier Premier-League-Einsätze, insgesamt 230 Spielminuten. Seine Bilanz: null Tore, null Vorlagen. Gegen Tottenham Hotspur saß er zuletzt sogar nur 90 Minuten auf der Bank – ohne Einsatz. Schon die Vorsaison verlief schwierig: In 18 Liga-Partien erzielte er gerade einmal drei Treffer und steuerte zwei Assists bei. Dabei war der Beginn seiner West-Ham-Zeit noch von Hoffnungen geprägt. Nach einer längeren Anfangsphase als Reservist, dann einer Verletzungspause von zehn Spielen, traf Füllkrug gleich bei seinem Comeback. Doch im Frühjahr bremste ihn die nächste Verletzung aus, diesmal am Oberschenkel. Und auch jetzt, im zweiten Jahr, ist der Angreifer bereits wieder angeschlagen – muskuläre Probleme zwangen erneut zu einer Pause.

Niclas Füllkrugs Konkurrenz als West Hams Mittelstürmer Dass Füllkrug sportlich momentan kaum eine Rolle spielt, liegt nicht nur an seiner Verletzungshistorie. Im Sommer verpflichtete West Ham Callum Wilson von Newcastle United, der die Rolle im Sturmzentrum für sich beansprucht. Hinzu kommt Lucas Paqueta, eigentlich ein kreativer Mittelfeldmann, der gegen Tottenham sogar als falsche Neun aufgeboten wurde. Für Füllkrug bedeutet das: selbst wenn er fit ist, muss er um jeden Einsatz kämpfen. Während Füllkrug weiter torlos bleibt, versinkt West Ham weiter in der Krise: Fünf Spiele, ein Sieg, vier Niederlagen, nur drei Punkte – Platz 19 in der Premier League. Dazu 13 Gegentore, die Defensive löchrig, der Angriff harmlos. Nur Wolverhampton ist noch schwächer. Auch im Carabao Cup war nach einem 2:3 gegen die Wolves direkt Schluss. Besonders alarmierend: West Ham hat seit dem 27. Februar kein Spiel mehr im London Stadium gewonnen. Drei der bisherigen vier Niederlagen in dieser Saison kassierte das Team vor heimischem Publikum.

West Ham United wohl schon in Gesprächen mit Graham Potters möglichen Nachfolgern Dabei hatte die Klubführung im vergangenen Jahr große Hoffnungen geweckt. Mit hohen Investitionen war West Ham euphorisch in die Saison gestartet, doch der Absturz folgte schnell. Die Hammers beendeten die Spielzeit nur auf Rang 14, dazu kam der Abgang wichtiger Leistungsträger. Unter anderem musste Topspieler Mohammed Kudus für mehr als 60 Millionen Euro an Tottenham verkauft werden – ein Schritt, um Ärger mit dem Financial Fairplay zu vermeiden. Für die Fans blieb von der anfänglichen Euphorie wenig übrig. Die Krise machte sich zuletzt auch deutlich im eigenen Stadion bemerkbar. Beim 1:2 gegen Crystal Palace stimmten die Heimfans bereits Gesänge über das angeblich bevorstehende Aus von Trainer Graham Potter an – noch während der Partie. Von 25 Spielen unter seiner Leitung konnte die Mannschaft lediglich sechs gewinnen – eine katastrophale Bilanz für die Ambitionen des Vereins. "Alle spüren den Druck, weil die Ergebnisse nicht gut sind. Dem muss man sich stellen", räumte der Coach zuletzt ein. Graham Potter, einst mit großen Vorschusslorbeeren gekommen, steht massiv unter Druck. Seit seinem Amtsantritt liegt sein Punkteschnitt bei mageren 0,92 – der schlechteste Wert, den je ein West-Ham-Coach vorzuweisen hatte. Der "Guardian" berichtete bereits von Gesprächen mit möglichen Nachfolgern: Nuno Espirito Santo und der frühere "Hammers"-Coach Slaven Bilic sollen Kandidaten sein.

Warum Füllkrug bei West Ham nicht zündet Dass Füllkrug in dieser Situation kaum helfen kann, ist tragisch – und zugleich symptomatisch. Ein Mittelstürmer, der teuer geholt wurde, aber nie so richtig zündet, immer wieder durch Verletzungen ausgebremst, Konkurrenz im Nacken und ohne Spielrhythmus. Seit Anfang September spielt Füllkrug nicht mehr für die DFB-Elf und ist in Deutschland dadurch weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. Nur gelegentlich tauchte der Stürmer in den Medien auf – etwa wenn es um seine Startschwierigkeiten in der Premier League ging oder um seine Meinung zu Teamkollegen. Für Niclas Füllkrug könnte die angespannte Situation auch eine persönliche Wendung bringen. Sollte Potter tatsächlich entlassen werden, stünde der deutsche Angreifer bereits vor seinem dritten Trainer in etwas mehr als einem Jahr bei den Hammers. Ein ständiger Wechsel auf der Bank erschwert es, sportlich Fuß zu fassen und Kontinuität aufzubauen. Vielleicht bekommt er unter einem neuen Übungsleiter aber auch mehr Einsatzchancen. Schon früher warfen Verletzungen den bulligen Mittelstürmer aber immer wieder zurück. 2019 riss er sich das Kreuzband, verpasste fast eine komplette Saison und musste sich mühsam zurückkämpfen. Auch danach blieben Blessuren ein ständiger Begleiter – von Muskelproblemen bis hin zu längeren Pausen. Diese Anfälligkeit zieht sich bis heute durch und erklärt, warum Füllkrug trotz seines Talents nie über einen längeren Zeitraum konstant liefern konnte.

Niclas Füllkrug: Ein Tag im Leben des West-Ham-Stars

