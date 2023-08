Manchester City: De Bruyne fällt länger aus als gedacht

Anzeige

Kevin De Bruyne wird Manchester City monatelang fehlen. Das verriet Trainer Pep Guardiola vor dem UEFA Supercup gegen den FC Sevilla am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und im Livestream auf ran.de).

Manchester-City-Star Kevin De Bruyne musste beim Liga-Auftakt der Citizens bereits nach 20 Minuten vom Feld. Die erneute Oberschenkelverletzung wird ihn länger als gedacht außer Gefecht setzen.

Auf der Pressekonferenz vor dem UEFA Supercup zwischen Manchester City und Sevilla (Mittwoch ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und im Livestream auf ran.de), teilte Pep Guardiola mit, De Bruyne werde statt einiger Wochen doch "ein paar Monate" fehlen.

Der Belgier habe "eine ernsthafte Verletzung", die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Operation stehe noch aus.

Beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley zum Saisonauftakt in der Premier League am Freitag hatte De Bruyne Mitte der ersten Hälfte (23.) das Feld verlassen müssen. "An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League, und er wird eine Weile ausfallen", berichtete Guardiola im Anschluss.