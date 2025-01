Omar Marmoush feiert bei seinem Debüt für Manchester City einen Sieg. Der Erfolg gegen Chelsea beschert dem strauchelnden Meister zudem Selbstvertrauen vor der Champions League am Mittwoch.

Beim Premier-League-Debüt von Omar Marmoush hat Manchester City einen Rückstand noch gedreht. Der Ex-Frankfurter stand beim 3:1 (1:1) gegen den FC Chelsea in der Startelf - nur zwei Tage nach seinem Wechsel für 80 Millionen Euro aus der Bundesliga ins englische Fußball-Oberhaus. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola machte dank Torjäger Erling Haaland aus einem 0:1 noch einen Sieg.

Drei Tage nach dem 2:4 in der Champions League bei Paris Saint-Germain, das selbst die Teilnahme an den Playoffs in Gefahr gebracht hat, war der Ex-Dortmunder mit dem Siegtor in der zweiten Halbzeit der Matchwinner (68.). Phil Foden sorgte für die endgültige Entscheidung (87.).

An der Tabellenspitze hatte der FC Liverpool kurz zuvor mit dem souveränen 4:1 (3:0) gegen Ipswich Town seine Erfolgsserie fortgesetzt und seinen beruhigenden Vorsprung behauptet. Kai Havertz und der FC Arsenal folgen nach dem mühsamen 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers sechs Punkte dahinter. City liegt weiter zwölf Zähler zurück - aber immerhin wieder auf dem letzten Champions-League-Platz.

Marmoush, der in der Bundesliga in 17 Spielen 15 Tore für die Eintracht erzielt hatte, lief links neben Mittelstürmer Haaland auf, Foden komplettierte auf der rechten Seite den Dreiersturm. Der Ägypter traf auch gleich ins Tor, nachdem Chelsea-Keeper Robert Sánchez einen Schuss von Ilkay Gündogan nach vorne abgewehrt hatte - doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt (35.).

Zu diesem Zeitpunkt führte Chelsea durch ein ganz frühes Tor von Noni Madueke nach einem kapitalen Fehler des usbekischen Winterzugangs Abduqodir Xusanov (3.), Foden hatte in einer ersten Antwort den Pfosten getroffen (11.). Kurz vor der Pause gelang dem Ex-Leipziger Josko Gvardiol der verdiente Ausgleich (42.). Bei einem Konter verpasste Marmoush nach Haaland-Zuspiel die mögliche Führung (67.), nur eine Minute später nutzte Haaland einen Fehler von Torhüter Sánchez zum 2:1. In der 74. Minute war Schluss für Marmoush, für den Kevin De Bruyne eingewechselt wurde.