Manchester United plant in der Krise großen Stellenabbau

Manchester United steckt in der Krise. Zwar gewannen sie am Mittwoch mit 3:2 gegen Ipswich Town. Dennoch stehen sie in der Premier League auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz.

Der sportliche Niedergang hat nun offenbar Konsequenzen: Wie die "Daily Mail" berichtet, wird Manchester United in den nächsten Monaten 200 Stellen streichen.

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine erste Entlassungswelle, als 250 Mitarbeiter gehen mussten.

Geschäftsführer Omar Berrada will den Verein nach fünf verlustreichen Jahren wieder profitabel machen. "Wir haben in den letzten fünf Jahren in Folge Geld verloren. Das kann so nicht weitergehen", sagte er.

"Unsere beiden wichtigsten Prioritäten als Verein sind der Erfolg auf dem Spielfeld für unsere Fans und die Verbesserung unserer Einrichtungen. Wir können nicht in diese Ziele investieren, wenn wir ständig Geld verlieren."