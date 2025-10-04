Anzeige
Fußball

Premier League: FC Liverpool verliert erneut, Florian Wirtz kommt von der Bank

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 20:51 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool schlittert immer tiefer in die Krise. Beim FC Chelsea verloren die Reds das dritte Pflichtspiel in Folge. Florian Wirtz kam nur von der Bank.

Ohne Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool seine zweite Niederlage nacheinander in der Premier League kassiert. Eine Woche nach dem 1:2 bei Crystal Palace unterlag der englische Meister auch beim FC Chelsea 1:2 (0:1).

Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte der Brasilianer Estêvão in der fünften Minute der Nachspielzeit. Cody Gapko war nach der Führung der Blues durch den Ecuadorianer Moisés Caicedo (14.) der Ausgleich für Liverpool gelungen (63.).

Vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel saß der zuletzt arg kritisierte Wirtz in dem hochklassigen Spiel zunächst ebenso nur auf der Bank wie Jeremie Frimpong oder Hugo Ekitiké. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit legte er Mo Salah sogleich die Chance zum Ausgleich auf, trat ansonsten aber nicht nachhaltig in Erscheinung.

Liverpool verliert Tabellenführung

Für Liverpool war es die dritte Pflichtspielniederlage in Serie: Unter der Woche hatten die Reds in der Champions League bei Galatasaray Istanbul verloren (0:1).

In der Premier League fiel die Mannschaft von Trainer Arne Slot mit einem Punkt Rückstand auf den neuen Tabellenführer FC Arsenal auf Platz zwei zurück. Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner kann mit einem Sieg am Sonntag beim FC Everton aber noch an Meister Liverpool vorbeiziehen. Die Gunners gewannen 2:0 (1:0) gegen West Ham United, wo Niclas Füllkrug in der 61. Minute ausgewechselt wurde.

