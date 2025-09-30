Premier League: Wayne Rooney kritisiert Florian Wirtz – "Er schadet dem Gleichgewicht von Liverpool"

Florian Wirtz hat nach seinem Rekordwechsel zu Liverpool weiter Ladehemmung – noch ohne Torbeteiligung in der Premier League. Wayne Rooney sieht den 22-Jährigen sogar als Störfaktor im System von Arne Slot und zweifelt an seiner Rolle im Team.

Florian Wirtz erlebt einen schwierigen Start in seine Premier-League-Karriere.

Der deutsche Nationalspieler wechselte im Sommer für 123 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool, konnte seine Topform aus der Bundesliga bislang jedoch nicht abrufen. Nach 10 Toren und 13 Vorlagen in der vergangenen Bundesliga-Saison wartet der 22-Jährige in der Liga weiterhin auf seine erste direkte Torbeteiligung.

Wayne Rooney sieht in Wirtz’ bisheriger Rolle sogar ein Problem für die Mannschaft von Arne Slot. "Ich denke, er schadet dem Gleichgewicht von Liverpool und der Art, wie sie spielen", sagte der frühere Stürmer in seiner "The Wayne Rooney Show".

Zwar erkenne er die individuelle Klasse des Offensivspielers an, doch aktuell fehle der Platz im System: "Er hat ordentlich gespielt, aber ich sehe nicht, wo er ins Team passt. Liverpool hat im Sommer praktisch eine komplett neue Offensive verpflichtet, dazu kommt Salah. Alle wollen sich beweisen – Wirtz ist bisher derjenige, der es am schwersten hat."