Tottenham Hotspur: Besitzer Joe Lewis in den USA angeklagt

Dem Besitzer von Tottenham Hotspur droht Ärger. Joe Lewis wird in den USA angeklagt. Vorgeworfen wird ihm sogenannter Insiderhandel. Das heißt, er soll seine Geschäftsbeziehungen illegalerweise benutzt haben, um Geld zu erwirtschaften. Was bedeutet das für einen möglichen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München? Bei Tottenham Hotspur geht es gerade drunter und drüber. Eigentlich weilt die Mannschaft der Spurs gerade in Asien, um sich auf die Saison vorzubereiten. Der Besitzer Joe Lewis allerdings hat gerade andere Sorgen. Er weilt in New York City und muss sich dort vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Insiderhandel. Lewis wird in 19 Punkten angeklagt.

Hat Lewis Interna weitergegeben? "Jahrelang hat Lewis seinen Zugang zu den Vorstandsetagen von Unternehmen missbraucht und wiederholt Insider-Informationen an seine romantischen Partner, seine persönlichen Assistenten, seine privaten Piloten und seine Freunde weitergegeben", so die Staatsanwaltschaft in New York. Illegal wurde es, als jene Partner und Freunde mit diesen Infos viel Geld verdienten. "Diese Leute haben dann mit den Insider-Informationen gehandelt und Millionen von Dollar an der Börse gemacht, denn dank Lewis waren diese Wetten eine sichere Sache", fährt der Staatsanwalt fort.

"Nichts davon war notwendig, Joe Lewis ist ein wohlhabender Mann", heißt es weiter. Der 86-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Sein Rechtsbeistand spricht von einer "ungeheuren Fehleinschätzung. Er ist ein Mann von tadelloser Integrität und außerordentlicher Leistung." Lewis, der auf den Bahamas lebt, ist persönlich vor Gericht erschienen.

Was bedeutet die Anklage für den Kane-Transfer? Das beeinflusst natürlich, wenn auch entfernt, die Verhandlungen des FC Bayern München mit den Spurs um Top-Stürmer Harry Kane. Aktuell will Daniel Levy, Geschäftsführer der Londoner, seinen Kapitän keinesfalls abgeben. Gerüchten zufolge soll er sogar bereit sein, den Stürmer im kommenden Jahr ablösefrei zu verlieren.