Jung-Profi mit großen Sorgen
FC Barcelona - Lamine Yamal: Chronische Krankheit bereitet Barca große Sorgen - bleibt sie für immer?
- Aktualisiert: 02.11.2025
- 18:37 Uhr
- Malte Ahrens
Lamine Yamal ist unbestritten einer der besten Offensiv-Fußballer in der aktuellen Fußball-Welt. Allerdings wird er in der laufenden Saison immer wieder von Leistenproblemen ausgebremst. Diese seien laut Medienberichten chronisch.
Lamine Yamal hat auch in dieser Saison wieder bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört. Dabei wird er allerdings immer wieder von Leistenproblemen geplagt.
Der 18-Jährige verpasste aufgrund der Probleme vier Spiele und ist laut Aussagen seines Trainers Hansi Flick bei den Trainingseinheiten des FC Barcelona immer wieder eingeschränkt.
Nun berichtet das spanische Medienportal "Sport" davon, dass die Krankheit bei dem jungen Flügelangreifer eventuell chronisch ist. Es schreibt davon, dass es sich nicht um eine normale Verletzung handele, sondern um eine Krankheit mit dem Namen "Pubalgie".
Lamine Yamal: Probleme sind keine normale Muskelverletzung
Anders als Muskelverletzungen kann sie nicht einfach als geheilt angesehen werden, da sie immer wieder auftreten kann und eine Veränderung im Schambereich hervorruft. Davon betroffen war laut dem Artikel auch Lionel Messi in seinen jungen Jahren. Das berichtet ein Physiotherapeut, der zwischen 2000 und 2008 beim katalanischen Klub gearbeitet hat.
Das Problem muss demnach auch durch eine genaue Belastungssteuerung angegangen werden. Yamals Physiotherapeut spricht davon, dass man "Präventions- und Ausgleichsarbeit leisten" müsse.
Auch Hansi Flick scheint die Belastungssteuerung bei seinem jungen Star sehr ernst zu nehmen. Mit den Einsatzzeiten Yamals in der spanischen Nationalmannschaft war er zuletzt nicht zufrieden.
FC Barcelona schützt seinen Jungprofi, Spanien nicht
In Richtung des Verbandes sagte er: "In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler."
Laut dem deutschen Trainer sei der Flügelspieler schon "mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gefahren, hat nicht trainiert und Schmerzmittel bekommen".
Ein Zustand, der den jungen Star zum Teil ausbremst, aber nicht daran hindert, positiven Einfluss auf die Spiele des FC Barcelona zu nehmen. In der aktuellen Saison kommt er wettbewerbsübergreifend in acht Spielen auf acht Torbeteiligungen.