Lamine Yamal feierte kürzlich seinen 18. Geburtstag. Dabei soll es zu einem heftigen Eklat gekommen sein. Nun drohen dem Youngster rechtliche Konsequenzen. Auch die Politik mischt sich ein. Seine Party zum 18. Geburtstag könnte für Lamine Yamal noch unliebsame Folgen haben. Nach Informationen der spanischen Nachrichtenagentur "EFE" hat sich das Ministerium für soziale Rechte eingeschaltet. Es geht um den Verdacht, der Youngster des FC Barcelona habe für die Feier kleinwüchsige Menschen zu Unterhaltungszwecken eingeladen. Darüber hatte die Sportzeitung "AS" berichtet.

Lamine Yamals Geburtstagsparty wird untersucht Nun heißt es, das Ministerium habe die Staatsanwaltschaft, den Ombudsmann und das Büro zur Bekämpfung von Hassverbrechen darum gebeten, eine Untersuchung einzuleiten. Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Behindertengesetz, das Darstellungen verbietet, die Menschen mit Behinderungen verhöhnen oder verunglimpfen. Jenes Gesetz sieht zwar bislang noch keine Strafen vor. Durch eine Reform, um die sich die Regierung bemüht, sollen jedoch Geldstrafen zwischen 600.000 und einer Million Euro möglich werden. Ex-DFB-Keeper Timo Hildebrand exklusiv über Marc-Andre ter Stegen: "Ich verstehe es nicht"

Lamine Yamal aus Spaniens Kader gestrichen - Zoff mit FC Barcelona eskaliert Jesus Martin, Generaldirektor für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, betonte: "Wir sind besorgt, dass ein junger Mann mit so vielen Followern, ein Influencer für junge Menschen, eine solche Party veranstaltet, die einen Dominoeffekt auf die Jugend haben könnte."

