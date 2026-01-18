- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Barcelona - Transfer gescheitert: War Ex-Nationalspieler zu hässlich?

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 13:44 Uhr
  • ran.de

Der frühere russische Nationalspieler Viktor Onopko war wohl einst bei Barca im Gespräch, soll aus einem grotesken Grund aber nicht verpflichtet worden sein.

Außergewöhnliche Aussage von Viktor Onopko. Der frühere russische Fußball-Nationalspieler hat im Podcast "El Bigote de Abadia" erklärt, der FC Barcelona hätte einst Interesse daran gehabt, ihn zu verpflichten. Zu einem Transfer soll es aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht gekommen sein.

"Ich habe erst kürzlich erfahren, dass Barcelona mich verpflichten wollte. Aber Cruyff (Ex-Coach Johan Cruyff, Anm.d.Red.) oder einer seiner Assistenten meinte, ich sei hässlich, und deshalb haben sie mich nicht geholt", sagte der inzwischen 55-Jährige.

Zu einem Transfer zur Blaugrana kam es nicht, stattdessen kickte Onopko von 1996 bis 2002 für Real Oviedo. Mit dem Klub aus der Region Asturien gelang ihm dabei ein historischer Sieg.

- Anzeige -
- Anzeige -
Viktor Onopko.
Viktor Onopko.© IMAGO/Avalon.red
- Anzeige -
- Anzeige -

Onopko siegte mit Oviedo gegen Barca

Am 27. Mai 2001 siegte Oviedo unter Trainer Radomir Antic im Camp Nou gegen Barca. "Antic zahlte unsere Siegprämie aus eigener Tasche. Er hatte es vor dem Spiel versprochen und hielt sein Versprechen", erinnert sich der ehemalige Verteidiger zurück.

Antic war es auch, der Onopko bereits zuvor als Trainer von Atletico Madrid in die Hauptstadt Spaniens holen wollte. Mehrere Fehlentscheidungen seines Beraters verhinderten dies aber.

"Ich hatte ein Angebot von Atletico, aber ich hatte bereits bei Oviedo unterschrieben. Sie sagten mir, dass ich bestraft würde, wenn ich nicht nach Oviedo ginge."

Onopko, der für Russland 109 Länderspiele bestritt, wechselte im Anschluss übrigens zu Rayo Valleano. Spanien bezeichnet er inzwischen als seine zweite Heimat.

Mehr News und Videos zum Fußball
Infantino (r.) mit Trump bei der Vergabe im Dezember
News

FIFA tief beschämt? Trumps Friedenspreis sorgt für Unmut

  • 18.01.2026
  • 15:03 Uhr
imago images 1071361965
News

Bayern-Noten: Edeljoker sorgt für Gala gegen RB

  • 18.01.2026
  • 14:48 Uhr
imago images 1071400936
News

Schalke an Dzeko dran? Coach Muslic bezieht Stellung

  • 18.01.2026
  • 14:34 Uhr
imago images 1071323667
News

SGE trennt sich von Trainer Toppmöller: Klub-Legende übernimmt

  • 18.01.2026
  • 13:03 Uhr
Dino Toppmöllers letzte Partie war das 3:3 in Bremen
News

Kuriose Häufung: Werder für Trainer gefährlich

  • 18.01.2026
  • 13:01 Uhr
imago images 1071391125Update
News

Bayern-Star stellt Rekord von Legende ein

  • 18.01.2026
  • 12:29 Uhr
imago images 1071132734
News

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • 18.01.2026
  • 11:52 Uhr
imago images 1070369987
News

Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 18.01.2026
  • 11:52 Uhr
Kampl (r.) wird von RB-Chef Mintzlaff getröstet
News

"Schlimmste Monate": Kampl über den Verlust seines Bruders

  • 18.01.2026
  • 11:51 Uhr
Edin Dzeko
News

FC Schalke 04: Transfergerücht sorgt für Wirbel - kommt diese Stürmer-Ikone jetzt wirklich?

  • 18.01.2026
  • 11:47 Uhr