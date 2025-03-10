Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 18. Januar, 12:15 Uhr: Olise stellt Rekord von Bayern-Legende ein +++ Beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig wurde Offensivstar Michael Olise erst nach knapp einer Stunde für Youngster Lennart Karl eingewechselt, dennoch stellte der Franzose den Bundesliga-Rekord einer Klub-Legende ein. Nach seiner Einwechslung steuerte der 24-Jährige noch drei Assists bei. Ein Kunststück, welches seit dem Beginn der detaillierten Datenerfassung zu Beginn der Saison 2004/05 nur Franck Ribery gelungen war. Bis zum Auswärtsspiel der Bayern in Leipzig war Ribery der einzige Akteur, dem es nach seiner Einwechslung in einem Bundesligaspiel glückte, drei Tore vorzubereiten. Der inzwischen 42-Jährige verbuchte seine Assists im März 2019 im Heimspiel des Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg. Seinerzeit kam Ribery in der 55. Minute für Serge Gnabry und legte für Thomas Müller, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski auf. Olise bereitete in Leipzig den 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane sowie die Tore zum 3:1 durch Jonathan Tah und zum 4:1 durch Aleksandar Pavlovic vor. Abgerundet wurde der starke Auftritt von Olise übrigens, als er selbst zum 5:1-Endstand traf.

+++ 16. Januar, 17:01 Uhr: FCB nimmt wohl Kontakt zu Serbien-Juwel Kostov auf +++ Der FC Bayern München hat wohl mal wieder ein internationales Toptalent ins Auge gefasst. Wie die serbische Zeitung "Telegraf" berichtet, dürfte der Rekordmeister an Mittelfeldspieler Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad interessiert sein. Dem Bericht nach sollen die Münchner auch schon Kontakt in Richtung Serbien aufgenommen haben, um das Interesse am 17-Jährigen zu hinterlegen. Die Ablöseforderung soll bei 20 Millionen Euro liegen. Teenager Kostov bestritt bislang schon 24 Pflichtspiele in der laufenden Saison für die Profis des serbischen Serienmeisters (sechs Tore, fünf Vorlagen) und debütierte im Oktober 2025 in der A-Nationalmannschaft. Neben den Münchner dürfte auch der FC Arsenal den serbischen Jungstar ins Visier genommen haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 16. Januar, 10:05 Uhr: Macht Bayern-Debütant bereits wieder den Abflug? +++ Am vergangenen Sonntag debütierte Felipe Chavez beim 8:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg für die Münchner Profimannschaft. Bei seinem ersten Pflichtspiel wurde der 18-Jährige in der 83. Minute eingewechselt. Kurz nach seinem Debüt könnte der Youngster aber wohl bereits den Abflug machen. So berichtet die "Bild", dass der Offensivspieler gleich mehrere Angebote bekommen haben soll, um andernorts Spielpraxis zu sammeln. Demnach sollen sich unter anderem deutsche Zweitligisten darum bemühen, Chavez bereits in diesem Winter auszuleihen. Auch aus Spanien und Italien sollen Klubs Interesse signalisiert haben. Gemäß dem Bericht würde der Peruaner seine nächsten Entwicklungsschritte aber am liebsten beim FCB machen, die Konkurrenz mit Spielern wie Michael Olise, Lennart Karl und dem zurückkehrenden Jamal Musiala ist in der Offensive aber enorm.

+++ 15. Januar, 9:36 Uhr: Nico Schlotterbeck offenbar kein Thema mehr beim FC Bayern +++ Abseits des Platzes ist es seit Monaten das Thema Nummer eins bei Borussia Dortmund: Verlängert Nico Schlotterbeck? Die Schwarz-Gelben wollen ihren Abwehrchef mit allen Mitteln halten, doch bisher hat noch kein Vertragsgespräch ein Ergebnis geliefert. Bis 2027 läuft das Arbeitspapier des Nationalspielers noch, kommt es zu keiner Verlängerung, scheint ein Transfer im Sommer wahrscheinlich. Das ist auch dem FC Bayern München sehr bewusst: Der Rekordmeister soll intern eine Verpflichtung Schlotterbecks diskutiert haben, berichtet die "Sport Bild". Jetzt wurde demnach aber entschieden: Schlotterbeck ist vorerst kein Thema mehr. Grund sei vor allem die nahende Verlängerung von Dayot Upamecano. Er und Jonathan Tah sind in der Innenverteidigung gesetzt. Auch dahinter ist der FCB mit Min-Jae Kim, Hiroki Ito und Josip Stanisic breit aufgestellt. Nur ein Wechselwunsch von Kim würde dem Bericht zufolge auch die Causa Schlotterbeck neu aufrollen. Der Südkoreaner hat einen Vertrag bis 2028, kommt aber meistens nur von der Bank. Unglücklich soll Kim aber nicht sein, da er nach vielen Verletzungsproblemen in der Vorsaison zunächst wieder zu 100 Prozent fit werden wollte. In der Rückrunde will Kim neu angreifen - und möglicherweise im Sommer die Situation neu bewerten, sollte er zu wenig spielen. Aber selbst in diesem Fall hätten die Bayern laut "Sport Bild" eine Alternative, die sie zu Schlotterbeck präferieren: Marc Guehi von Crystal Palace wird im Sommer ablösefrei zu haben sein, der FCB ist nur einer von vielen Top-Klubs, die den Engländer auf dem Zettel haben sollen.

+++ 14. Januar, 10:13 Uhr: FC Bayern hat niederländisches Top-Talent auf der Liste +++ Bisher hat der FC Bayern München auf dem Winter-Transfermarkt die Lage nur sondiert, Transfers waren zunächst nicht geplant. Wie die "Sport Bild" nun aber berichtet, soll der FCB einen Spieler als Transferziel Nummer eins ausgerufen haben: Givairo Read von Feyenoord Rotterdam ist erst 19 Jahre alt, wird aber bereits als Top-Talent auf der Position des Rechtsverteidigers gehandelt. Zudem verfügt Read bereits über einige Profierfahrung: Schon mit 17 gab der Niederländer sein Profidebüt, im Sommer 2023 wechselte er zu Feyenoord. In dieser Saison stand er meistens in der Startelf des aktuellen Eredivisie-Zweiten, bis ihn eine Oberschenkelverletzung Ende 2025 für rund sechs Wochen außer Gefecht setzte. Read kommt in dieser Saison so auf 16 Pflichtspiele, ein Tor sowie drei Vorlagen. Überhaupt ist sein Vorwärtsdrang eine seiner Stärken: Mit nur 19 Jahren kommt das Nachwuchstalent auf zehn Vorlagen in 39 Eredivisie-Spielen. Eigentlich ist der FC Bayern mit Konrad Laimer, Sacha Boey und Josip Stanisic auf der Position gut aufgestellt, doch Ausfälle wie gerade von Boey erfordern immer wieder Rotationen - ohne die Laimer wohl gar nicht auf dieser Position gelandet wäre. Hier soll Givairo Read langfristig Abhilfe schaffen. Zudem soll Stanisic dann mehr in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Ein weiterer Pluspunkt für Read ist, dass er auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann. Das größte Problem an einem potenziellen Transfer dürfte die finanzielle Seite sein: Im April letzten Jahres verlängerte der Niederländer seinen Vertrag bis 2029. Sein Marktwert wird laut "Transfermarkt" bei rund 25 Millionen Euro eingestuft. Es könnte also ein kostspieliges Unterfangen für den FC Bayern werden. Zudem soll auch Manchester City Interesse an dem Rechtsverteidiger-Talent haben - und bei Transfers hat City selten eine finanzielle Obergrenze.

+++ 13. Januar, 17:03 Uhr: "Seltene Erkrankung" - Sacha Boey fällt aus +++ Nachdem Sacha Boey beim FC Bayern München nun schon mehrere Wochen ausfällt, gibt es nun neue Informationen rund um den 25-Jährigen. Wie die "tz" berichtet, leidet der Franzose unter einer "seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung". Als Nebenwirkung dieser Erkrankung habe Boey stark an Gewicht verloren. Seinen bislang letzten Einsatz hatte der Rechtsverteidiger Anfang November 2025 beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen. "Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden", sagte Vincent Kompany bei der Pressekonferenz zuletzt über Boey. "Das war bitter, dass er jetzt schon so lange krank ist und noch immer nicht ganz fit ist. Wir hätten ihn auch gebraucht in dieser Phase. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und zur Verfügung steht. Aber natürlich gibt es einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position", ergänzte FCB-Sportdirektor Christoph Freund. Ob Boey beim FC Bayern überhaupt wieder auf den Platz stehen wird, ist derweil noch offen. Denn die einstige 30-Millionen-Euro-Verpflichtung von Galatasaray gilt wohl als Verkaufskandidat für die noch laufende Winter-Transferperiode. Als angeblicher Interessent wurde zuletzt Crystal Palace gehandelt.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers