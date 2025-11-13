Fußball
Real Madrid: Fünf Stars offenbar unzufrieden mit Taktik von Xabi Alonso
- Veröffentlicht: 13.11.2025
- 10:04 Uhr
- Chris Lugert
Real Madrid führt die Tabelle der spanischen Liga aktuell klar an. Dennoch fremdeln einige Stars der Königlichen offenbar mit Trainer Xabi Alonso.
Sportlich läuft es bei Real Madrid derzeit nahezu perfekt. In der Liga führen die Königlichen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona an, in der Champions League steuert Real trotz der Niederlage beim FC Liverpool zuletzt auf die direkte Achtelfinalteilnahme zu.
Dennoch gibt es innerhalb der Mannschaft offenbar eine spürbare Unzufriedenheit mit der Arbeitsweise von Trainer Xabi Alonso. Laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" sei das Verhältnis zwischen Teilen der Mannschaft und dem Coach belastet. Von "Rissen in der Umkleidekabine" ist die Rede.
Namentlich sollen besonders fünf Spieler mit der Taktik und der Akribie von Alonso unzufrieden sein: Jude Bellingham, Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga und Federico Valverde.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Real-Präsident Perez beobachtet Situation
Zwischen Vinicius und Alonso war es zuletzt bereits zu einem öffentlichen Zwist gekommen. Beim Clasico gegen Barca, den Real mit 2:1 gewann, beschwerte sich der Brasilianer auf offener Bühne über seine Auswechslung. Zwar entschuldigte er sich später öffentlich, adressierte diese Entschuldigung aber nicht an den Trainer.
Der Franzose Camavinga wiederum kam zuletzt nicht über die Jokerrolle hinaus, verpasste den Saisonauftakt aber auch verletzt. Kapitän Valverde ist zwar gesetzt, muss unter Alonso aber hauptsächlich als Rechtsverteidiger statt auf seiner bevorzugten Position im zentralen Mittelfeld ran.
Dem Bericht zufolge beobachte Real-Präsident Florentino Perez die Situation im Team genau, das Vertrauen in Alonso sei jedoch ungebrochen und genauso groß wie zu Beginn.