Carlo Ancelotti ist bei Real Madrid alles andere als unumstritten. Xabi Alonso gilt als Favorit auf die Nachfolge - doch die Königlichen haben wohl auch einen Plan B.

Seit Monaten steht Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid in der Kritik.

Mindestens genau so lange wird über einen möglichen Nachfolger des Italieners nach der Saison 2024/25 diskutiert.

Ganz oben auf der Liste steht Xabi Alonso. Der aktuelle Trainer von Bayer 04 Leverkusen hat eine Vergangenheit bei den Königlichen, gewann 2014 mit Real die Champions League - unter Ancelotti.

Allerdings hat Alonso noch Vertrag in Leverkusen, dementsprechend ist nicht gesichert, ob der Spanier überhaupt zur Verfügung stehen würde. Für diesen Fall haben Madrilenen einen anderen CL-Sieger als Plan B: Stürmerlegende Raul Gonzalez. Das berichtet die "Sport Bild".