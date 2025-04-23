Wird Ancelotti sogar vor Saisonende entlassen?
Real Madrid hat für Carlo Ancelotti wohl einen überraschenden Nachfolger auf dem Zettel - Plan B bei möglicher Alonso-Absage?
- Aktualisiert: 27.04.2025
- 09:40 Uhr
- Kai Esser
Carlo Ancelotti ist bei Real Madrid alles andere als unumstritten. Xabi Alonso gilt als Favorit auf die Nachfolge - doch die Königlichen haben wohl auch einen Plan B.
Seit Monaten steht Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid in der Kritik.
Mindestens genau so lange wird über einen möglichen Nachfolger des Italieners nach der Saison 2024/25 diskutiert.
Ganz oben auf der Liste steht Xabi Alonso. Der aktuelle Trainer von Bayer 04 Leverkusen hat eine Vergangenheit bei den Königlichen, gewann 2014 mit Real die Champions League - unter Ancelotti.
Allerdings hat Alonso noch Vertrag in Leverkusen, dementsprechend ist nicht gesichert, ob der Spanier überhaupt zur Verfügung stehen würde. Für diesen Fall haben Madrilenen einen anderen CL-Sieger als Plan B: Stürmerlegende Raul Gonzalez. Das berichtet die "Sport Bild".
Wie einst Zidane: Von der Castilla zur 1. Mannschaft Real Madrids?
Dieser käme zum Einsatz, sollte Ancelotti noch vor Saisonende entlassen werden. Aktuell trainiert der 47-Jährige die zweite Mannschaft der Blancos, die Castilla. So heißt die Akademie von Real Madrid.
Bereits seit 2019 betreut er die U23 des Klubs. Durchaus mit Erfolg: In 204 Spielen holte Raul etwa 1,5 Punkte im Schnitt.
Sollte der ehemalige Rekordtorschütze der Champions League "befördert" werden, würde er den gleichen Weg einschlagen wie einst Zinedine Zidane, mit dem Raul einst Seite an Seite spielte.
Real Madrid: "Hol die Peitsche raus"? Ancelotti wird deutlich
Auch er trainierte Reals Nachwuchs, ehe er zum Cheftrainer der 1. Mannschaft wurde und drei Champions-League-Titel am Stück holte, eine in der Neuzeit wahrscheinlich unerreichbare Marke. Kein Team sonst schaffte es je, den Titel in der Champions League unter diesem Namen (seit 1992) zu verteidigen.
Allerdings ist diese Option demnach nicht sonderlich wahrscheinlich: Dass Ancelotti vor Saisonende gehen muss, ist beinahe genau so ausgeschlossen, wie dass Raul den Feuerwehrmann in Valdebebas spielt.
