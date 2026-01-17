Wie die französische Zeitung "L'Equipe" übereinstimmend mit spanischen Medien berichtet, soll er sich beim Clasico gegen den FC Barcelona im spanischen Supercup (2:3) trotz Kniebeschwerden zur Verfügung gestellt haben.

Nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid gibt es Spekulationen darüber, wie sehr Superstar Kylian Mbappe riskiert haben soll, den Job des Ex-Leverkusen-Coaches doch noch zu retten.

Real-Star Kylian Mbappe nahm wohl ein hohes Verletzungsrisiko in Kauf, um seinem Ex-Coach Xabi Alonso dessen Job bei den Madrilenen zu retten.

Doch geholfen hat das Risiko von Mbappe nicht. Zum einen verlor Real das Spiel in Saudi-Arabien, anschließend auch Alonso seinen Job bei den "Königlichen".

Es kam sogar noch schlimmer, denn Berichten zufolge soll sich nämlich Mbappes Zustand durch den Einsatz gegen Barcelona verschlechtert haben. Daher sei er für das Ligaspiel gegen UD Levante (2:0) am Samstag lange fraglich gewesen, stand dann aber dennoch in der Startformation und traf auch für die Madrilenen.

Dennoch soll die medizinische Abteilung bei Real für Mbappe nun den Berichten zufolge einen individuellen Reha-Plan erstellt haben, um eine chronische Verletzung zu verhindern.