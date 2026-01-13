Real Madrid entlässt Xabi Alonso - internationale Pressestimmen: "Völlig unerwarteter Schritt"

Real Madrid hat sich nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona von Trainer Xabi Alonso getrennt. ran zeigt die Pressestimmen. Real Madrid hat Trainer Xabi Alonso nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona entlassen. Wie die "Königlichen" am Montag bekannt gaben, sei die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt. Als Nachfolger präsentierte Real ihren früheren Spieler Alvaro Arbeloa, der die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler gemeinsam für die Madrilenen aufgelaufen war. ran zeigt die internationalen Pressestimmen zum Beben in Madrid.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Deutschland "Bild": Trainer-Knall bei Real - Alonso gefeuert! Sein Nachfolger steht schon fest "kicker": Beben bei Real Madrid: Xabi Alonso muss nach der Niederlage gegen den FC Barcelona im Finale der Supercopa gehen. Die Königlichen beenden die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Leverkusen-Coach mit sofortiger Wirkung. "sueddeutsche": Nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen Barcelona ist Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid. Die Trennung sei "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, teilt der Klub mit. Nachfolger wird Alvaro Arbeloa, bisher Trainer der zweiten Mannschaft von Real. "faz": Nach dem 2:3 im Supercup gegen Barcelona stellt Real Trainer Xabi Alonso frei. In Madrid wirkte er wie ein Lehrer, dessen Schüler nicht lernen wollen. Hat er sich den falschen Klub ausgesucht? "spiegel": Was früh fremdelt, wird selten gut: Die Ära von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid endet nach einem tristen Halbjahr mit seinem Rauswurf. Er fällt auch einer schiefen Kaderplanung zum Opfer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Spanien "AS": Nach 232 Tagen und 34 Spielen ist er nicht mehr Trainer von Real Madrid. Grund dafür sind die Ergebnisse ... und die Eindrücke: Der Verein hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nicht alles gab, auch nicht was die Einstellung anging. Arbeloa ersetzt ihn. "Mundo Deportivo": Einen Tag nach der Niederlage im Finale des spanischen Supercups gegen den FC Barcelona hat der weiße Klub bekannt gegeben, dass er den Vertrag mit dem aus Tolosa stammenden Trainer "in gegenseitigem Einvernehmen" auflöst.

Real vs. Barcelona: Drei-Tore-Wahnsinn in Nachspielzeit | Highlights

"Marca": Alonsos Amtszeit ist schnell vorbei, nachdem Madrid sich für einen Neustart unter der Leitung eines vertrauten ehemaligen Spielers entschieden hat. "El Mundo": Es handelt sich um einen völlig unerwarteten Schritt, denn alles, was in den Stunden nach dem Supercup-Finale aus dem Inneren des Klubs nach außen drang, deutete darauf hin, dass auf der Trainerbank Ruhe bewahrt werden sollte.

- Anzeige -

England "The Sun": Real Madrid ersetzt Xabi Alonso durch einen ehemaligen Liverpool-Teamkollegen (42), nur acht Minuten nach Bekanntgabe seines Abschieds. "Daily Mail": Xabi Alonso von Real Madrid gefeuert: Vereinslegende nach nur sieben Monaten im Amt nach Niederlage im spanischen Supercup gegen Barcelona entlassen – ehemaliger Liverpool-Teamkollege soll das Amt übernehmen. "Guardian": Xabi Alonso verlässt Real Madrid nach sieben Monaten und wird durch Alvaro Arbeloa ersetzt.

- Anzeige -

Frankreich "L'Equipe": Nach der Niederlage am Sonntagabend gegen Barcelona im Finale des spanischen Supercups hat Real Madrid am Montag den Rücktritt seines Trainers Xabi Alonso bekannt gegeben. Der ehemalige Madrider Alvaro Arbeloa, der seit letztem Sommer die Reservemannschaft trainierte, wird sein Nachfolger. "Le Parisien": Nach der Niederlage gegen Barca im Finale des spanischen Supercups wurde Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen. Er wird durch Alvaro Arbeloa ersetzt, der bisher für die Reservemannschaft verantwortlich war.

- Anzeige -

VIDEO: FC Barcelona: Raphinhas Frau in krasser Jubel-Ekstase

- Anzeige -

Italien "Tuttosport": Erdbeben bei Real Madrid, Xabi Alonso entlassen! Florentino (Perez) hat den neuen Trainer ausgewählt, das ist er. "Gazzetta dello Sport": Einvernehmliche Trennung: Der ehemalige Mittelfeldspieler verlässt den Verein nach sieben Monaten. Die Entscheidung fiel nach der Niederlage im Supercup-Finale gegen Barcelona. Die Mannschaft wird einem weiteren ehemaligen Spieler der Blancos anvertraut. "Corriere dello Sport": Nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen Flick's Barcelona trennen sich die Wege der Blancos und des ehemaligen Trainers von Bayer Leverkusen.

- Anzeige -

Österreich "KURIER": Nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona trennte sich Real Madrid von Cheftrainer Xabi Alonso. Der Nachfolger steht bereits fest. "Krone": Paukenschlag in der spanischen La Liga: Real Madrid hat am Montag Trainer Xabi Alonso gefeuert.

Schweiz "Blick": Am Sonntagabend verliert Real Madrid das Supercopa-Finale gegen Barcelona 2:3. Keine 24 Stunden später ziehen die Verantwortlichen die Reißleine. Auch interessant: Kommentar: Entlassung von Xabi Alonso absurd und ein fatales Zeichen