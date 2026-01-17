Besser hätte es für den neuen ManUnited-Trainer Michael Carrick kaum laufen können: Gleich bei seinem Debüt feiert er einen Sieg gegen Erzrivale Manchester City. Der krisengeschüttelte Premier-League-Riese Manchester United und sein neuer Coach Michael Carrick haben dem Stadtrivalen Manchester City einen schmerzhaften Rückschlag im Titelkampf verpasst. Die Red Devils feierten am Samstag durch das 2:0 (0:0) im Manchester-Derby einen hochverdienten Prestigesieg und bremsten das Starensemble von Pep Guardiola bei der Jagd auf den FC Arsenal aus.

Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) ließen das Old Trafford mit ihren Treffern beben. Während sich United wichtige Punkte im Rennen um die Champions League sicherte, wartet der enttäuschende Rivale seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Arsenal kann den Vorsprung auf City mit einem Sieg am Abend bei Nottingham Forest (18:30 Uhr) auf neun Punkte ausbauen.

