Fußball

Manchester United gewinnt Stadtderby gegen Manchester City - Debüt von Trainer Michael Carrick erfolgreich

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 15:50 Uhr
  • SID

Besser hätte es für den neuen ManUnited-Trainer Michael Carrick kaum laufen können: Gleich bei seinem Debüt feiert er einen Sieg gegen Erzrivale Manchester City.

Der krisengeschüttelte Premier-League-Riese Manchester United und sein neuer Coach Michael Carrick haben dem Stadtrivalen Manchester City einen schmerzhaften Rückschlag im Titelkampf verpasst.

Die Red Devils feierten am Samstag durch das 2:0 (0:0) im Manchester-Derby einen hochverdienten Prestigesieg und bremsten das Starensemble von Pep Guardiola bei der Jagd auf den FC Arsenal aus.

Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) ließen das Old Trafford mit ihren Treffern beben. Während sich United wichtige Punkte im Rennen um die Champions League sicherte, wartet der enttäuschende Rivale seit vier Ligaspielen auf einen Sieg.

Arsenal kann den Vorsprung auf City mit einem Sieg am Abend bei Nottingham Forest (18:30 Uhr) auf neun Punkte ausbauen.

Manchester United dominiert die Partie

Der frühere United-Profi Carrick, der unter der Woche die bisherige Interimslösung Darren Fletcher abgelöst hatte und bis zum Saisonende bleiben soll, sah zu Beginn stürmische Red Devils, die eine Führung zur Pause verdient gehabt hätten. Abseitspositionen verhinderten dies aber.

Erst in der zweiten Halbzeit belohnten sich die im Vergleich zum FA-Cup auf fünf Positionen veränderten Gastgeber.

Mbeumo blieb vor City-Torhüter Gianluigi Donnarumma eiskalt, Dorgu baute die Führung mit einer sehenswerten Direktabnahme aus.

Eine gefährliche Schlussoffensive der Skyblues blieb aus, Guardiola nahm Topstürmer Erling Haaland bereits nach 80 Minuten vom Feld.

Auch interessant: Real Madrid: Klub droht wohl eigenen Anhängern nach Alonso-Aus und Pokal-Pleite

