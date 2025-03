Böser Rückschlag für Real Madrid im Titelkampf. Ausgerechnet der Ex-Madrilene Isco besiegelt die Niederlage der Königlichen, Antonio Rüdiger hilft entscheidend mit.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat sich im engen Titelkampf mit Hansi Flicks FC Barcelona einen weiteren Patzer geleistet.

Die Königlichen verloren am Samstag bei der Generalprobe für das Stadtderby im Champions-League-Achtelfinale mit 1:2 (1:1) bei Betis Sevilla und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze. In La Liga präsentiert sich Real weiter wechselhaft: Nur ein Sieg gelang Madrid in den vergangenen fünf Spielen.

Ausgerechnet der langjährige Madrilene Isco (54.) sorgte vom Punkt für die Entscheidung, Nationalspieler Antonio Rüdiger hatte den Elfmeter verursacht. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti war zwar nach einem sehenswerten Angriff über Superstar Kylian Mbappé, der nach seiner Weisheitszahn-OP wieder auflaufen konnte, durch Brahim Díaz (10.) früh in Führung gegangen. Real verspielte diese aber nach dem Ausgleich durch Johnny Cardoso (34.).

Damit verpatzten die Königlichen auch den Härtetest vor dem ersten Teil des Stadtderbys gegen Atletico Madrid in der Champions League am Dienstag. In der Liga liegt Real noch auf Rang zwei (54 Punkte), Atlético (53) kann am Abend mit einem Sieg gegen Athletic Bilbao aber vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Am Sonntag (16.15 Uhr) sind dann Barcelona (54) und Flick gegen Real Sociedad San Sebastian gefordert.