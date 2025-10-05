Trainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Meister FC Barcelona die Tabellenführung in La Liga verloren.

Der FC Barcelona kassierte beim FC Sevilla in La Liga nach einer schwachen Vorstellung durch ein 1:4 (1:2) die erste Liganiederlage der Saison und liegt nun zwei Punkte hinter Real Madrid.

Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Villarreal vorgelegt.

Ohne den verletzten Ausnahmekönner Lamine Yamal fehlte es Barca an Kreativität und Durchschlagskraft, Alexis Sanchez (13.) per Elfmeter und Isaac (37.) brachten Sevilla verdient mit 2:0 in Führung.