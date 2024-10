Hansi Flick setzt beim FC Barcelona voll auf Disziplin. Da kommt es etwas ungelegen, dass ein Neuzugang Kettenraucher ist.

Beim FC Barcelona soll Torwart Wojciech Szczesny den verletzten Marc-Andre ter Stegen ersetzen. Doch statt bei den Gegnern sorgt der 34-Jährige vorerst beim eigenen Klub für Kopfzerbrechen.

Wie er der spanischen "Mundo Deportivo" verriet, sei er Kettenraucher. "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche", so Szczesny. Weiter sagt er: "Es hat auch keinen Effekt, auf dem Platz arbeite ich doppelt so hart."

Er rauche nicht vor Kindern, da er kein schlechter Einfluss sein möchte. Ganz verstecken kann er seine Angewohnheit jedoch nicht: "Manchmal fotografiert mich jemand hinter Bäumen, wo ich sie nicht sehen kann. Das hängt nicht von mir ab. Ich versuche, es zu verstecken und es den Leuten nicht zu zeigen."

Ändern wolle er sich nicht: "Ich bin, wie ich bin. Ich bin schon mein ganzes Leben lang so, und diese Dinge gehen einfach niemanden etwas an. Ich möchte als Torhüter beurteilt werden und nicht dafür, dass man nach Geschichten sucht, die niemanden wirklich interessieren."