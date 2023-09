Anzeige

Gegen den FC Barcelona wird wegen des Verdachts der "aktiven Bestechung" ermittelt. Nun wird die Polizei erneut aktiv.

Nächstes Kapitel in der Bestechungs-Affäre rund um den FC Barcelona und den Ex-Vizeboss des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses. Am Donnerstag hat die spanische Polizei Räume des nationales Fußballverbandes RFEF in Madrid durchsucht.

Zunächst hatten spanische Medien darüber berichtet, inzwischen wurden die Durchsuchungen von einem Polizeisprecher bestätigt. Demnach erfolgen diese als Teil der laufenden Ermittlungen wegen "möglicher systematischer Korruption" innerhalb des Schiedsrichter-Ausschusses.

Die Ermittlungen werden dabei auch auf den katalanischen Klub ausgeweitet. Der Vorwurf: Verdacht der "aktiven Bestechung".

Bereits seit März wird nach einer Anzeige durch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Barca soll zwischen 2001 und 2018 insgesamt 7,3 Millionen Euro an Jose Maria Enriquez Negreira überwiesen haben. Dieser war seinerzeit Vizechef des Schiedsrichter-Ausschusses und könnte von den Katalanenen dafür bezahlt worden sein, sie bei Referee-Entscheidungen zu bevorteilen.