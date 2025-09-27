Der FC Barcelona muss den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorhüter Joan Garcia auffangen. Daher wird ein Nachwuchs-Keeper von der U20-WM zurückbeordert.

Beim FC Barcelona verschärft sich die Situation rund um die Torhüter immer mehr. Nach dem langfristigen Ausfall von Marc-Andre ter Stegen (Rücken-OP) fällt nun auch dessen Nachfolger als Stammkeeper der Katalanen längere Zeit aus.

Joan Garcia, den Barca erst am Saisonanfang vom Stadtrivalen Espanyol verpflichtete, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Der Spanier wird seinem neuen Arbeitgeber daher nach Angaben des Klubs vier bis sechs Wochen fehlen.

Deshalb müssen Hansi Flick und sein Trainerteam auf der Torhüter-Position erst einmal umplanen. Laut "Mundo Deportivo" wird der routinierte Pole Wojciech Szczesny erneut zwischen die Barca-Pfosten rücken.