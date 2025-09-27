La liga
FC Barcelona: So reagiert der Klub auf den Ausfall von Stammkeeper Joan Garcia
- Veröffentlicht: 27.09.2025
- 12:22 Uhr
- ran.de
Der FC Barcelona muss den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorhüter Joan Garcia auffangen. Daher wird ein Nachwuchs-Keeper von der U20-WM zurückbeordert.
Beim FC Barcelona verschärft sich die Situation rund um die Torhüter immer mehr. Nach dem langfristigen Ausfall von Marc-Andre ter Stegen (Rücken-OP) fällt nun auch dessen Nachfolger als Stammkeeper der Katalanen längere Zeit aus.
Joan Garcia, den Barca erst am Saisonanfang vom Stadtrivalen Espanyol verpflichtete, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Der Spanier wird seinem neuen Arbeitgeber daher nach Angaben des Klubs vier bis sechs Wochen fehlen.
- Barcelona: Camp Nou vor nächstem Problem - Katalanen immer noch ohne Stadion
- Real Madrid bleibt im Vertragspoker mit Vinicius Junior wohl hart
Deshalb müssen Hansi Flick und sein Trainerteam auf der Torhüter-Position erst einmal umplanen. Laut "Mundo Deportivo" wird der routinierte Pole Wojciech Szczesny erneut zwischen die Barca-Pfosten rücken.
Das Wichtigste zur La Liga in Kürze
Zudem wurde dem Bericht nach der 19-jährige Diego Kochen zurück nach Spanien beordert, um vorübergehend als Szczesny-Backup zu fungieren, bis Garcia wieder fit ist.
U20-WM: Kochen war schon beim US-Nationalteam
Talent Kochen weilte schon in Chile, wo demnächst die U20-WM für den jungen US-Amerikaner begonnen hätte. Statt in Chile am 30. September zum WM-Auftakt gegen Neukaledonien im Tor der US-Amerikaner zu stehen, wird Kochen voraussichtlich schon am Sonntag gegen Real Sociedad (ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf der Bank der Barca-Profis sitzen.
Den Spieler noch während der Turniervorbereitung zurückzubeordern, ist den Katalanen aufgrund der Regularien möglich, da es für die U20-WM für die Klubs vonseiten der FIFA keine Abstellungspflicht gibt.
Kochen spielte bislang vor allem in Barcas zweiter Mannschaft in der dritten bzw. vierten Liga Spaniens. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis zum Sommer 2028.