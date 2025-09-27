Anzeige
La liga

FC Barcelona: So reagiert der Klub auf den Ausfall von Stammkeeper Joan Garcia

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 12:22 Uhr
  • ran.de

Der FC Barcelona muss den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorhüter Joan Garcia auffangen. Daher wird ein Nachwuchs-Keeper von der U20-WM zurückbeordert.

Beim FC Barcelona verschärft sich die Situation rund um die Torhüter immer mehr. Nach dem langfristigen Ausfall von Marc-Andre ter Stegen (Rücken-OP) fällt nun auch dessen Nachfolger als Stammkeeper der Katalanen längere Zeit aus.

Joan Garcia, den Barca erst am Saisonanfang vom Stadtrivalen Espanyol verpflichtete, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Der Spanier wird seinem neuen Arbeitgeber daher nach Angaben des Klubs vier bis sechs Wochen fehlen.

Deshalb müssen Hansi Flick und sein Trainerteam auf der Torhüter-Position erst einmal umplanen. Laut "Mundo Deportivo" wird der routinierte Pole Wojciech Szczesny erneut zwischen die Barca-Pfosten rücken.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige

Zudem wurde dem Bericht nach der 19-jährige Diego Kochen zurück nach Spanien beordert, um vorübergehend als Szczesny-Backup zu fungieren, bis Garcia wieder fit ist.

Anzeige

U20-WM: Kochen war schon beim US-Nationalteam

Talent Kochen weilte schon in Chile, wo demnächst die U20-WM für den jungen US-Amerikaner begonnen hätte. Statt in Chile am 30. September zum WM-Auftakt gegen Neukaledonien im Tor der US-Amerikaner zu stehen, wird Kochen voraussichtlich schon am Sonntag gegen Real Sociedad (ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf der Bank der Barca-Profis sitzen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ballon d'Or: So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten

1 / 10
<em><strong>So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten</strong><br>Beim Ballon d’Or stimmen ausgewählte Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern ab. Sie geben eine Rangliste der fünf besten Spieler des Jahres ab, die je nach Platzierung Punkte erhalten. Am Ende gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Ballon d’Or. <strong>ran</strong> präsentiert, welcher Kandidat, wie viele Stimmen bekommen hat.</em>
© imago

So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten
Beim Ballon d’Or stimmen ausgewählte Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern ab. Sie geben eine Rangliste der fünf besten Spieler des Jahres ab, die je nach Platzierung Punkte erhalten. Am Ende gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Ballon d’Or. ran präsentiert, welcher Kandidat, wie viele Stimmen bekommen hat.

<strong>Scott McTominay (SSC Napoli)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/Fotoagenzia

Scott McTominay (SSC Napoli)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Kylian Mbappe (Real Madrid)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/AOP.Press

Kylian Mbappe (Real Madrid)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Achraf Hakimi (Paris Saint Germain)</strong><br>3 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Achraf Hakimi (Paris Saint Germain)
3 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Mohamed Salah (Liverpool FC)</strong><br>4 Stimmen für den ersten Platz
© Pressinphoto

Mohamed Salah (Liverpool FC)
4 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Vitinha (Paris Saint Germain)</strong><br>6 Stimmen für den ersten Platz
© PsnewZ

Vitinha (Paris Saint Germain)
6 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Lamine Yamal (FC Barcelona)</strong><br>11 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Photo Players Images

Lamine Yamal (FC Barcelona)
11 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Ousmane Dembele (Paris Saint Germain)</strong><br>73 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Xinhua

Ousmane Dembele (Paris Saint Germain)
73 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Raphinha (FC Barcelona)</strong><br>0 Stimmen für den ersten Platz
© 2025 Getty Images

Raphinha (FC Barcelona)
0 Stimmen für den ersten Platz

Den Spieler noch während der Turniervorbereitung zurückzubeordern, ist den Katalanen aufgrund der Regularien möglich, da es für die U20-WM für die Klubs vonseiten der FIFA keine Abstellungspflicht gibt.

Kochen spielte bislang vor allem in Barcas zweiter Mannschaft in der dritten bzw. vierten Liga Spaniens. Sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis zum Sommer 2028.

News und Videos zur La Liga
Yamal Flick de la Fuente
News

Barca: Spaniens Nationaltrainer schießt gegen Flick

  • 27.09.2025
  • 12:43 Uhr
Real Madrid CF Vs RCD Espanyol in Spain - 20 Sep 2025 Vinicius Junior of Real Madrid CF seen in action during the 2025 2026 La Liga EA Sports week 5 football match between Real Madrid CF and RCD Es...
News

Wirbel um Vini Jr: Blitzt Berater im Vertragspoker ab?

  • 25.09.2025
  • 09:53 Uhr
Spanish La Liga EA Sports soccer match Levante vs Real Madrid at Ciutat de Valencia stadium in Valencia, Spain 23 September 2025 Vinicius Jr 900 Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP 900 CordonxP...
News

"Es ist genug": Vini Junior erneut in der Kritik

  • 24.09.2025
  • 23:26 Uhr
ESP: Real Madrid CF - RCD Mallorca. La Liga EA Sports. Date 3 Vinicius Junior of Real Madrid CF and Xabi Alonso head coach of Real Madrid CF during the La Liga EA Sports match between Real Madrid C...
News

Eklat bei Auswechslung: Zoff um Vini droht bei Real zu eskalieren

  • 24.09.2025
  • 10:07 Uhr
Auch das Dach soll später kommen, als geplant
News

Camp Nou steht vor nächstem Problem – Barca immer noch ohne Stadion

  • 23.09.2025
  • 23:06 Uhr
Asencio im Champions-League-Spiel gegen Marseille
News

Real-Profi Asencio muss wegen Sex-Video vor Gericht

  • 18.09.2025
  • 17:58 Uhr
imago images 1064169832
News

Causa ter Stegen: Ex-Barca-Star rät zu drastischem Schritt

  • 17.09.2025
  • 15:19 Uhr
Lewandowski
News

Gala vor Mini-Kulisse: Barca schießt Valencia aus Ausweichstadion

  • 14.09.2025
  • 23:00 Uhr
2235216891
News

Schiri-Zoff: Real zündet neue Eskalationsstufe

  • 14.09.2025
  • 00:41 Uhr
May 18, 2025, Barcelona, Spain, Spain: Lamine YAMAL of Barcelona and Hansi FLICK of Barcelona during the LaLiga match between FC Barcelona, Barca and Villarreal CF at Estadi Olimpic Lluis Companys ...
News

Yamal fällt aus - Flick sauer auf Nationaltrainer

  • 13.09.2025
  • 14:10 Uhr