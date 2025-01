Der FC Barcelona sucht Verstärkungen in der Offensive. Laut einem spanischen Medienbericht stehen drei bekannte Spieler auf der Transfer-Wunschliste.

Ungeachtet der Posse um die gescheiterten Registrierungen von Dani Olmo und Pau Victor hält der FC Barcelona auf dem Transfermarkt Ausschau nach Verstärkungen.

Denn auch wenn Olmo und Victor in der Rückrunde nicht spielberechtigt sind - finanziell haben die Katalanen inzwischen etwas Spielraum, um auch im Januar Neuzugänge verpflichten zu können.

Möglich macht dies der Verkauf der VIP-Logen im neuen Camp Nou, der 100 Millionen Euro in die Kasse gespült haben soll. Die spanische Liga und der nationale Verband akzeptierten die Einnahmen und hoben daher die Gehaltsgrenze für Barca an. Für Olmo und Victor kam das Geld schlicht zu spät an, beide Spieler konnten nicht noch einmal neu registriert werden.

Zwar unterliegen die Blaugrana weiterhin der 1:1-Regel, die besagt, dass für jeden ausgegebenen Euro mindestens ein Euro eingenommen werden muss. Transfers im Winter sind damit aber möglich.

Laut "Mundo Deportivo" will sich der Klub vor allem in der Offensive verstärken und hat dabei Spieler im Blick, die sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum spielen können.