FC Barcelona

"Es fühlt sich grausam an, Barca-Trainer zu sein", so lautet Xavis (Foto) ernüchterndes Fazit. Ausgerechnet die Vereinsikone, die im 2023 noch den Meistertitel feierte, hat die Nase voll. Was nun? Vielleicht Zinedine Zidane? Seit zweieinhalb Jahren sitzt der frühere Real-Trainer schon auf der Ersatzbank, lehnte alle Angebote ab. Die "Königlichen" würden Zidane ein Engagement beim Erzrivalen aber wohl nie verzeihen. © 2024 imago