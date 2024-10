Lamine Yamal war trotz des hohen Sieges des FC Barcelona in Alaves sauer. Jetzt erklärt der Teenager warum.

Der 3:0-Erfolg des FC Barcelona bei Deportivo Alaves sorgte beim katalanischen Klub nicht nur für strahlende Gesichter.

Während Robert Lewandowski nach seinem Hattrick zum Sieg von Fans und Medien gleichermaßen gefeiert wurde, sah man Youngster Lamine Yamal mit saurer Miene.

Denn Spaniens EM-Held, der auch in dieser Saison bislang als Torschütze und Vorbereiter glänzt, wurde am Sonntag schon nach gut einer Stunde von Trainer Hansi Flick ausgewechselt.

Sein Ärger galt aber nicht dem deutschen Trainer, sondern seiner eigenen Leistung.

"Ich war gar nicht so sehr sauer, sondern vielmehr unzufrieden mit meiner eigenen Leistung. Ich hatte das Gefühl, dass ich besser hätte spielen können", sagte der 17-Jährige im Interview mit dem Radiosender "RNE".

"Ich will immer das Beste geben, das ist meine Einstellung. Ich muss in jedem Match mit 100 Prozent spielen", fuhr er fort und ergänzte: "Es ging also um meine eigenen Ansprüche."