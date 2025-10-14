Anzeige
Zu verletzungsanfällig

Real Madrid: Antonio Rüdiger wohl vor Aus bei den "Königlichen"

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 12:22 Uhr
  • Leon Kerninger

Real-Trainer Xabi Alonso soll nicht mehr mit dem deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger planen und sieht offenbar von einer Vertragsverlängerung im kommenden Sommer ab.

von Leon Kerninger

Antonio Rüdiger absolvierte in bisher vier Spielzeiten bei Real Madrid wettbewerbsübergreifend 157 Spiele. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso kam er bisher aber nur selten zum Zug. Das liegt aber auch vor allem an einer im September zugezogenen Oberschenkelblessur des Deutschen.

Denn vor dieser Verletzung war eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages des 32-Jährigen bei den "Los Blancos" im Gespräch, von der nun aber offenbar Abstand genommen wird.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sei Rüdiger für den Ex-Leverkusen-Coach nicht konstant genug und zu verletzungsanfällig.

Mit seinem zweistelligen Millionengehalt gehört der deutsche Innenverteidiger darüber hinaus zu den Top-Verdienern beim Champions-League-Rekordsieger und wäre als reiner Backup wohl zu teuer.

Anzeige
Anzeige

Mögliches Rüdiger-Aus: Alonso setzt auf ein neues Innenverteidiger-Duo

Für ein mögliches Aus bei den "Königlichen" spricht auch Alonsos Spielstil. Der Spanier setzt auf spielstarke Innenverteidiger und weicht damit vom System von Vorgänger Carlo Ancelotti ab.

60-Millionen-Neuzugang von Dean Huijsen und Eder Militao sind momentan die erste Wahl im Spiel des Trainers.

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1067463896
News

Mbappe-Mutter deutlich: "Nichts Menschliches mehr an sich"

  • 14.10.2025
  • 08:51 Uhr
ter Stegen
News

Vier Interessenten für ter Stegen?

  • 13.10.2025
  • 23:03 Uhr
imago images 1067485891
News

FC Barcelona: Steht Robert Lewandowski vor dem Aus?

  • 12.10.2025
  • 21:18 Uhr
imago images 1060328750
News

Hohe Transfer-Schulden belasten Barca - auch Bayern wartet auf Geld

  • 10.10.2025
  • 08:12 Uhr
Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona, Barca v Villarreal CF in Barcelona, Spain. Barcelona, Spain, 18, May, 2025. Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona v Villarreal CF. FC Barcelona player (5) I...
News

Kommentar: Ligaspiele im Ausland? Kritik ist scheinheilig

  • 09.10.2025
  • 23:31 Uhr
FC Barcelona, Barca v PARIS SAINT-GERMAIN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. October 1,2025 FC BARCELONA vs PARIS SAINT-GERMAIN October 1,2025 Lamine Yamal (10) of FC Barcelona dur...
News

Umstrittenes Barca-Ligaspiel in Miami fix

  • 08.10.2025
  • 21:22 Uhr
Hansi Flick
News

"Kann so nicht spielen:" Legende kritisiert Flick deutlich

  • 06.10.2025
  • 00:37 Uhr
Lewandowski
News

Nach Lewandowskis Elfer-Fehlschuss: Barca kassiert Klatsche

  • 05.10.2025
  • 18:42 Uhr
Vinicius
News

Vinicus Junior glänzt: Real Madrid zieht an Barca vorbei

  • 04.10.2025
  • 23:02 Uhr
imago images 1060436474
News

Markwert-Update: Bitterer Einbruch für Real-Stars

  • 04.10.2025
  • 15:17 Uhr