Julian Nagelsmann verpasst das Spiel der deutschen U21 am Abend in Belfast. Nun erklärt der Bundestrainer, wer stattdessen vor Ort sein wird und was er von den DFB-Jungstars erwartet.

Die deutsche Nationalmannschaft ist gemeinsam mit der U21 nach Nordirland gereist.

Während das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Länderspiel bereits mit 1:0 gewinnen konnte, steht für die Junioren das EM-Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2027 noch an. Genau wie die A-Nationalmannschaft tritt auch die U21 in Nordirland (ab 18.30 Uhr live auf Joyn und P7 Maxx) an.

Nagelsmann wird die Partie jedoch nicht vor Ort im Stadion verfolgen. Stattdessen übernehmen die Torwarttrainer Michael Wessels und Andreas Kronenberg sowie Co-Trainer Benjamin Glück die Beobachtung der Nachwuchsspieler.

"Wir haben drei Leute aus dem Trainerteam da, die auch dafür zuständig sind, die Connection zu halten. Ich habe einen super Draht zu Antonio. Ich habe morgen auch einen wichtigen Termin, was die Analyse angeht", betonte der 38-Jährige.

Das Spiel werde er sich aber dennoch anschauen: "Ich werde das ganz normal verfolgen und Daumen drücken. Wir haben alle im Fokus – am Ende muss der Spieler besser sein als der andere. Die sind alle eingeladen, ein besseres Spiel zu machen als gegen die Griechen, hat Toni mir gesagt."