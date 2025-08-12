Noch bevor die neue Saison überhaupt angefangen hat, sorgt ein Leak aus Madrid für Schlagzeilen. Das angebliche Heimtrikot der Saison 2026/27 ist öffentlich gemacht worden – diesmal mit Grün und Pink.

Während die Trikots für die Saison 2025/26 in den vergangenen Wochen zunächst geleakt und anschließend offiziell vorgestellt wurden, setzt Real erneut Maßstäbe. Auf X ist nun bereits das angebliche neue Heimtrikot der Saison 2026/27 durchgesickert.

Das klassische, traditionsreiche Heimtrikot der Königlichen bleibt seinem gewohnten Schema treu: schlicht und weiß. Doch diesmal gibt es offenbar eine kleine Neuerung – Farbakzente in Grün und Pink. Wie so oft reagieren die Fans gespalten.