Real Madrid: Grün und Pink - Heimtrikot für Saison 26/27 schon geleakt
- Aktualisiert: 12.08.2025
- 11:49 Uhr
Noch bevor die neue Saison überhaupt angefangen hat, sorgt ein Leak aus Madrid für Schlagzeilen. Das angebliche Heimtrikot der Saison 2026/27 ist öffentlich gemacht worden – diesmal mit Grün und Pink.
Während die Trikots für die Saison 2025/26 in den vergangenen Wochen zunächst geleakt und anschließend offiziell vorgestellt wurden, setzt Real erneut Maßstäbe. Auf X ist nun bereits das angebliche neue Heimtrikot der Saison 2026/27 durchgesickert.
Das klassische, traditionsreiche Heimtrikot der Königlichen bleibt seinem gewohnten Schema treu: schlicht und weiß. Doch diesmal gibt es offenbar eine kleine Neuerung – Farbakzente in Grün und Pink. Wie so oft reagieren die Fans gespalten.
Knallige Farben sind für Real Madrid kein Novum. Schon die Saison 2014/15 blieb mit dem markanten Pink in Erinnerung. Damals stürmten CR7, Karim Benzema und Gareth Bale in diesem auffälligen Look durch Europa.
Der Champions-League-Triumph gelang in Pink zwar nicht, doch in den drei darauffolgenden Jahren – ohne Pink – holte man den Titel jeweils. Vielleicht will Ausrüster Adidas nun den Henkelpott endlich auch mit einem pinken Trikot gewinnen.
Für die anstehende Saison bleiben die Madrilenen jedoch beim gewohnten Look: Weiß mit schwarzen und goldenen Details.