Anzeige
Fußball

FC Barcelona - Nach Versöhnung: Marc-Andre ter Stegen spricht zu Barca-Fans

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 23:15 Uhr
  • SID

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach dem Ende im Kleinkrieg mit dem FC Barcelona auch in einer Ansprache an die Fans versöhnlich gezeigt.

"Für mich persönlich war es wichtig, die Angelegenheit zwischen dem Verein und mir zu klären, und jetzt ist es Zeit, nach vorne zu blicken", sagte 33-Jährige bei der Teampräsentation am Sonntag vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907.

Überwiegend sprach ter Stegen mit einem Notizzettel in der Hand über die kommende Spielzeit. "Wir freuen uns auf den Saisonstart, der anspruchsvoll werden wird", sagte er weiter: "Wir haben hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein." Er hieß die Neuzugänge willkommen und sicherte ihnen seine Unterstützung zu: "Mit ihnen werden wir ein besseres, stärkeres Team sein."

Sein Dank ging an Trainer Hansi Flick und er versprach den Anhängern: "Wir müssen weiterarbeiten, es gibt wie immer Aspekte, die verbessert werden müssen, und wir werden erneut um alle Trophäen kämpfen."

Der Disput zwischen Barca und ter Stegen war nach turbulenten Tagen am Freitag beendet worden, der Schlussmann erhielt durch seine Kooperation das Kapitänsamt zurück. Zuvor hatte der am Rücken verletzte Keeper sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weitergeleitet werden darf.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
Ter Stegen steht seit Tagen im Fokus
News

Zoff mit Barca: Ter Stegen hält Rede im Stadion

  • 10.08.2025
  • 21:33 Uhr
FC Barcelona, Barca V Villarreal CF - La Liga Marc-Andre ter Stegen plays during the match between FC Barcelona and Villarreal CF, corresponding to week 37 of LaLiga EA Sports, at the Olympic Stadi...
News

Barca schießt - Ter Stegen nach Statement wieder Kapitän

  • 10.08.2025
  • 17:08 Uhr
ter Stegen
News

Kommentar: Ter Stegens Schachzug entlarvt Barca

  • 10.08.2025
  • 12:30 Uhr
Alaba
News

Quartett wohl dran: Lukrative Transfer-Option für Alaba?

  • 10.08.2025
  • 12:09 Uhr
Alonso Mbappe
News

Fans erzürnt: Irre Preise für Tickets bei Real-Testspiel

  • 08.08.2025
  • 13:30 Uhr
RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA Sports
News

Ter Stegen verliert Kapitänsamt beim FC Barcelona

  • 07.08.2025
  • 16:31 Uhr
Views Of The Camp Nou Under Construction. Views of the Camp Nou under construction from Sant Pere Martir, with the cranes working on its renovation, in Barcelona, Spain, on July 12, 2025. Barca pla...
News

Barca: Rückkehr ins Camp Nou wohl vor Mini-Kulisse

  • 07.08.2025
  • 08:49 Uhr
Marc-Andre ter Stegen
News

Ter Stegen und Barca: Dieses Schauspiel ist unwürdig

  • 06.08.2025
  • 08:48 Uhr
imago images 1062231693
News

Verfahren gegen ter Stegen eingeleitet - Anrufe ignoriert?

  • 05.08.2025
  • 18:58 Uhr
Schwerer Rückschlag für ter Stegen
News

Fiese Attacke auf ter Stegen: "Ohne Barca wäre er auf Schalke"

  • 05.08.2025
  • 10:17 Uhr