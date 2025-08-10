FC Barcelona - Nach Versöhnung: Marc-Andre ter Stegen spricht zu Barca-Fans

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach dem Ende im Kleinkrieg mit dem FC Barcelona auch in einer Ansprache an die Fans versöhnlich gezeigt.

"Für mich persönlich war es wichtig, die Angelegenheit zwischen dem Verein und mir zu klären, und jetzt ist es Zeit, nach vorne zu blicken", sagte 33-Jährige bei der Teampräsentation am Sonntag vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907.

Überwiegend sprach ter Stegen mit einem Notizzettel in der Hand über die kommende Spielzeit. "Wir freuen uns auf den Saisonstart, der anspruchsvoll werden wird", sagte er weiter: "Wir haben hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein." Er hieß die Neuzugänge willkommen und sicherte ihnen seine Unterstützung zu: "Mit ihnen werden wir ein besseres, stärkeres Team sein."

Sein Dank ging an Trainer Hansi Flick und er versprach den Anhängern: "Wir müssen weiterarbeiten, es gibt wie immer Aspekte, die verbessert werden müssen, und wir werden erneut um alle Trophäen kämpfen."

Der Disput zwischen Barca und ter Stegen war nach turbulenten Tagen am Freitag beendet worden, der Schlussmann erhielt durch seine Kooperation das Kapitänsamt zurück. Zuvor hatte der am Rücken verletzte Keeper sein Einverständnis erklärt, dass sein Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weitergeleitet werden darf.