Real Madrid peilt Kader-Veränderungen in der Abwehr an. Während der Umbruch mit der Verpflichtung von Dean Huijsen bereits begonnen hat, sollen im kommenden Sommer zwei ganz prominente Namen vom Hof gejagt werden. Der Umbruch im Mittelfeld ist bei Real Madrid inzwischen abgeschlossen. Luka Modric, Toni Kroos und Casemiro gehören der Vergangenheit an, wohingegen Spieler wie Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni und Federico Valverde die neue Generation bilden. Nun könnte auch der Umbruch in der Abwehr finalisiert werden. Laut übereinstimmenden Berichten in den spanischen Medien soll die Hintermannschaft der Madrilenen verjüngt werden. Dieser Maßnahme könnten Antonio Rüdiger und David Alaba zum Opfer fallen. Wie der spanische Journalist Jose Felix Diaz berichtete, sieht Real im kommenden Sommer weder eine Verlängerung mit Antonio Rüdiger noch eine mit David Alaba vor. Beide würden den Verein folgerichtig ablösefrei verlassen.

Alaba seit Kreuzbandverletzung auf dem Abstellgleis Insbesondere bei David Alaba ist das aber keine große Überraschung mehr. Der Österreicher konnte sich nach seinem Kreuzbandriss nie dauerhaft zurückmelden und hat auch aufgrund weiterer Verletzungen in der Vorsaison nur rund 600 Pflichtspielminuten absolviert. In der laufenden Saison kam der 33-Jährige noch gar nicht zum Einsatz. Bereits im Sommer wurde über einen Alaba-Abgang spekuliert, jedoch bekannte sich der Linksfuß zu Real und verwies die Gerüchte ins Reich der Fabeln.

Rüdiger verliert an Standing Bei Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger ist die Lage komplizierter. Der 32-Jährige war bis zu seiner Verletzung im vergangenen Frühling Stammspieler bei den Blancos. Inzwischen hat sein Ruf, zu den besten Innenverteidigern der Welt zu gehören, allerdings aufgrund von Fehlern auf dem Platz und in Bezug auf sein Verhalten gelitten. Der Abwehr-Routinier bestritt in der neuen La-Liga-Saison lediglich eines von drei Spielen über 90 Minuten. Dass Rüdiger nicht mehr die verlässliche Abwehr-Kante von vor ein, zwei Jahren ist, hat auch das Länderspiel gegen die Slowakei untermauert.

