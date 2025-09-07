Deutschland hat das zweite WM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend in Köln gegen Nordirland durch einen Doppelschlag mit 3:1 gewonnen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation hat sich die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend in Köln durch einen 3:1 (1:1)-Sieg rehabilitiert.

Dennoch tat sich die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch gegen die Nordiren lange Zeit recht schwer, erst ein Doppelschlag von Nadiem Amiri und Florian Wirtz sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten Deutschlands.

Die Stimmen zum Spiel (Quelle: RTL).

Julian Nagelsmann über die zwei Gesichter der Mannschaft heute Abend: "Heute zählt nur das Momentum, heute zählt kein Blick in die Zukunft. Wir mussten das Spiel gewinnen. Es war wichtig, dass wir gut ins Spiel kommen, mit einer guten Energie. Wir gehen auch verdient in Führung. Nach dem Gegentreffer waren wir schon ein bisschen verunsichert. Das ist nach Donnerstag auch menschlich und relativ normal. In der Halbzeit war dann leicht geknickte Stimmung. Ich hab gesagt: 'Wir haben ein Gegentor gekriegt, da geht ja die Welt nicht unter. Da müssen wir einfach nochmal eins schießen. Dann gewinnen wir.' Und dann sind die Jungs auch wieder hochgekommen."

"Unser Gesicht war gemischt. Aber die letzten 30 Minuten war unser Gesicht mit viel Energie und Power und am Ende haben wir schon verdient gewonnen. Das mussten wir aber ja heute auch."

... über seine Erkenntnisse: "Ich freue mich, dass wir mit Dreierkette ein Spiel gewonnen haben. Ich bin sehr froh, dass Jamie ein Topspiel gemacht hat. Super aktiv, extrem fleißig von der ersten bis letzten Minute. Es hat nicht immer alles funktioniert. Aber er hat probiert und viel gemacht. Das war sehr gut. Auch Nadiem und Maxi nach der Einwechslung gut. Auch Leon ist super reingekommen. Gute Körpersprache, viel besser als wir es gegen die Slowakei hatten. Auch von den Spielern, die reinkamen. (...) Wir haben noch viele Schritte zu gehen. Das wissen wir nach Donnerstag, das wissen wir nach heute. Ich hab ein paar Erkenntnisse gewonnen, die ich jetzt nicht jedem erzählen muss. Aber ich bin mit dem Sieg heute zufrieden."

... über die Pfiffe der Fans zur Halbzeit: "Man muss Verständnis zeigen für die Fans. So ein Ticket kostet auch ein bissl was. Und die wollen einen anderen Fußball sehen. Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem kann ich auch sagen: So Pfiffe bringen einen jetzt auch nicht all zu viel nach vorne. Ich glaube, wenn man alles gemeinsam macht, dann funktioniert es tatsächlich meistens viel besser. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, wenn jemand unzufrieden ist. Ich hätte am Donnerstag auch fast gepfiffen in der Kabine. Das ist halt manchmal so."