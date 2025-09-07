Anzeige
WM-Qualifikation

DFB-Team siegt gegen Nordirland - Fans erleben Wellenbad der Gefühle: "Wer will uns jetzt noch stoppen?"

  • Aktualisiert: 07.09.2025
  • 23:07 Uhr
  • ran.de

69 Minuten mehr Krampf als Kampf, doch dann kamen Amiri und Wirtz. In kürzester Zeit kippt auch die Stimmung der Fans im Netz: von maximalem Frust hin zu Titelträumen.

Die deutsche Nationalmannschaft wollte nach dem blamablen 0:2 gegen die Slowakei zum Auftakt der WM-Qualifikation Wiedergutmachung.

Doch auch gegen Nordirland wackelte das Nagelsmann-Team lange Zeit gewaltig.

Die Stimmung bei den Fans im Netz war dementsprechend. Der Tenor: Die Tage von Bundestrainer Julian Nagelsmann sind gezählt. Dann treffen Nadiem Amiri und Florian Wirtz zum 3:1 - und plötzlich kippt die Stimmung. Hach, Fußball ist so schön.

ran hat die besten Reaktionen

3:1 - "Wer will uns noch stoppen?"

Fan-Frust entlädt sich im Netz

Vor dem Doppelschlag von Amiri und Wirtz wurde auf X abgerechnet.

