Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream. +++ Update, 7. September, 22:41 Uhr: Ergebnis 3:1 +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntagabend in der WM-Qualifikation einen 3:1-Sieg gegen Nordirland eingefahren. Nach einem 1:1 zur Pause sorgten Nadiem Amiri (69.) und Florian Wirtz (72.) mit ihren Toren für den Erfolg der DFB-Elf in Köln.

+++ Update, 7. September, 21:36 Uhr: Halbzeit 1:1 +++ Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Deutschland und Nordirland steht es 1:1. Zunächst ging das DFB-Team früh durch ein Tor von Serge Gnabry in Führung (7.), doch Nordirland gelang durch Isaac Price der Ausgleich nach einer Ecke (34.).

+++ Update, 7. September, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen +++ Deutschland: Baumann - Anton, Koch, Rüdiger, Raum - Kimmich, Groß - Leweling, Wirtz, Gnabry - Woltemade. Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Price, Reid. Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her. Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland. Deutschland vs. Nordirland bei der WM-Qualifikation live im Ticker Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1. Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.

Deutschland vs. Nordirland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel? Spiel: Deutschland vs. Nordirland

Wettbewerb: WM-Qualifkation (2. Spieltag)

Datum: 07. September 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

WM-Qualifikation heute live: Läuft Deutschland - Nordirland im Free-TV? Ja, die Partie Deutschland - Nordirland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen. Das Match gegen Norirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Deutschland gegen Nordirland: Die WM-Qualifikation heute im Livestream verfolgen Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

