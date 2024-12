Real Madrid: Spektakuläre Rückkehr von Karim Benzema offenbar beschlossen

Zumindest Benzemas Tage als aktiver Profi scheinen gezählt. Laut "Relevo" spielt der Franzose mit dem Gedanken, seine Karriere schon im kommenden Sommer zu beenden, obwohl er vertraglich noch bis 2026 an Al-Ittihad gebunden ist. Mittlerweile soll er nämlich der täglichen Routine überdrüssig sein - die Trainingseinheiten finden zum Beispiel aufgrund der hohen Temperaturen in den Morgenstunden erst abends statt.

Wenige Monate nach Cristiano Ronaldo zog es auch eine andere Legende von Real Madrid nach Saudi-Arabien. Karim Benzema kommt nach Anlaufschwierigkeiten zwar in dieser Spielzeit in Fahrt und liegt mit zehn Toren gemeinsam mit CR7 auf Platz zwei der SPL-Torjägerliste, doch sein Abenteuer im Wüstenstaat könnte offenbar trotzdem bald ein Ende finden.

Unter Landsmann Laurent Blanc trifft Karim Benzema wieder wie am Fließband. Trotzdem soll der 36-Jährige schon konkrete Zukunftspläne haben. Ein Aspekt des Fußballeralltags in Saudi-Arabien könnte sich offenbar als ausschlaggebend erweisen.

Mögliches Karriereende offenbar keine Tragödie

Zwar glauben die Klubverantwortlichen wohl weiterhin daran, dass der 36-jährige Benzema auch in der dritten Saison in Dschidda auf Torejagd gehen wird, doch ein anderer Ausgang wird dem Bericht zufolge ebenfalls nicht als Horror-Szenario gesehen. Schließlich würde man sich so ein kolportiertes Mega-Gehalt in Höhe von rund 100 Millionen Euro jährlich sparen.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger dürfte Al-Ittihad unabhängig davon erhalten bleiben. "Hier in Saudi-Arabien bin ich nicht nur Fußballer, sondern auch ein Botschafter. Ich bin hier, um in naher Zukunft große europäische Spieler zu holen, obwohl es bereits einige große Spieler in der Liga gibt", verriet Benzema bereits im Februar im Gespräch mit "GQ Middle East".