Bei Real Madrid gibt es wohl Überlegungen, sich durch den Verkauf von Klubanteilen für Investoren zu öffnen.

Der spanische Topklub Real Madrid könnte künftig neue Wege gehen.

Wie "The Athletic" berichtet, gibt es bei den "Königlichen" rund um Präsident Florentino Perez die Überlegung, erstmals in der Geschichte Anteile des Klubs an Investoren zu verkaufen.

Eine mögliche Entscheidung darüber könnte demnach bei der Generalversammlung der Madrilenen im November getroffen werden.