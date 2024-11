Real Madrid verkürzt Rückstand - Kylian Mbappe trifft

Die Königlichen nutzen den Patzer des FC Barcelona und verkürzen den Rückstand. Superstar Mbappe beendet seine Durststrecke.

Angeführt von Superstar Kylian Mbappe hat Real Madrid den Rückstand in der spanischen La Liga auf Rivale FC Barcelona verkürzt.

Der Champions-League-Sieger setzte sich am Sonntagabend 3:0 (1:0) bei CD Leganes durch und liegt in der Tabelle nur noch vier Punkte hinter Barca. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick hatte am Samstag nur 2:2 bei Celta Vigo gespielt.

Mbappe, der zuletzt vermehrt mit nicht-sportlichen Themen für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, brachte Real in der 43. Minute in Führung. Für den Franzosen war es der erste Treffer seit dem 19. Oktober.

Federico Valverde (66.) und Jude Bellingham (85.) erhöhten im zweiten Durchgang für Madrid, das am Mittwoch (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) in der Königsklasse zum FC Liverpool muss.