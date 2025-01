KFC Uerdingen in Not: Finanzamt beantragt Insolvenz

Der frühere Bundesligist KFC Uerdingen beantragt Insolvenz. Es droht das finale Aus. Mal wieder.

Der frühere Bundesligist KFC Uerdingen steht wieder einmal am Abgrund - und das so nah wie nie zuvor: Am Montagabend teilte das Finanzamt Krefeld mit, dass es beim Amtsgericht einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Regionalligisten gestellt habe.

Der Klub war schon diverse Mal in die Insolvenz gegangen, nun ist die Lage aber besonders dramatisch.Der DFB-Pokalsieger von 1985 steht vor einem Minus in Millionenhöhe - und damit womöglich vor dem Aus.

"Es ist uns nicht gelungen, genügend Geld einzuwerben, um die erneute Insolvenz zu verhindern", teilte Vorstandsmitglied Dirk Röthig auf der Klub-Homepage mit und nannte die Situation "dramatisch schlecht".

Horrende Kosten vor allem für den Kader und geringe Einnahmen im maroden Grotenburg-Stadion haben beim Viertliga-Aufsteiger für eine nicht zu bewältigende Finanzkrise gesorgt.