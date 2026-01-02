Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand ist perfekt. Der Nationalstürmer will sich damit seinen WM-Traum erfüllen.

Niclas Füllkrug lächelte bei der Vertragsunterschrift glücklich in die Kamera, dann strich er zärtlich über das Wappen auf dem Trikot seines neuen Klubs. Mit seinem Wechsel zum italienischen Topverein AC Mailand will der 32 Jahre alte Torjäger seine Karriere wieder in Schwung bringen und sich seinen großen WM-Traum erfüllen.

Seit Tagen trainierte Füllkrug bei Milan schon mit, am Freitag wurde die Leihe bis Saisonende offiziell. Der ehemalige Bremer erhält die Rückennummer 9 und tritt damit in die Fußstapfen der Vereins-Legende Marco van Basten.

"Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen", schrieb Füllkrug bei Instagram. Es sei "ein unglaubliches Gefühl" und "eine große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Vereins mit seiner Geschichte, seinen Persönlichkeiten und seinen Ambitionen zu sein". Füllkrug versprach den Fans "mein Bestes zu geben, um diese Geschichte weiterzuschreiben". Seinen kurzen Post beendet er mit den Worten: "Let's get started – andiamo!"

Ob Füllkrug schon am Freitagabend im Spiel bei Cagliari Calcio starten durfte, blieb zunächst unklar. Nach seiner schwierigen Zeit bei West Ham United ist er nun aber heiß und will in beim italienischen Ex-Meister wieder durchstarten. Er richtete sich aber auch noch einmal an seinen alten Arbeitgeber.