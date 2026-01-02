Fußball
Niclas Füllkrug wechselt zur AC Mailand: "Kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen"
- Aktualisiert: 02.01.2026
- 14:24 Uhr
- SID
Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand ist perfekt. Der Nationalstürmer will sich damit seinen WM-Traum erfüllen.
Niclas Füllkrug lächelte bei der Vertragsunterschrift glücklich in die Kamera, dann strich er zärtlich über das Wappen auf dem Trikot seines neuen Klubs. Mit seinem Wechsel zum italienischen Topverein AC Mailand will der 32 Jahre alte Torjäger seine Karriere wieder in Schwung bringen und sich seinen großen WM-Traum erfüllen.
Seit Tagen trainierte Füllkrug bei Milan schon mit, am Freitag wurde die Leihe bis Saisonende offiziell. Der ehemalige Bremer erhält die Rückennummer 9 und tritt damit in die Fußstapfen der Vereins-Legende Marco van Basten.
"Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen", schrieb Füllkrug bei Instagram. Es sei "ein unglaubliches Gefühl" und "eine große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Vereins mit seiner Geschichte, seinen Persönlichkeiten und seinen Ambitionen zu sein". Füllkrug versprach den Fans "mein Bestes zu geben, um diese Geschichte weiterzuschreiben". Seinen kurzen Post beendet er mit den Worten: "Let's get started – andiamo!"
Ob Füllkrug schon am Freitagabend im Spiel bei Cagliari Calcio starten durfte, blieb zunächst unklar. Nach seiner schwierigen Zeit bei West Ham United ist er nun aber heiß und will in beim italienischen Ex-Meister wieder durchstarten. Er richtete sich aber auch noch einmal an seinen alten Arbeitgeber.
Füllkrug bei West Ham zuletzt ohne Chance
"Liebe Hammers", schrieb Füllkrug in den Sozialen Medien, "die letzten anderthalb Jahre verliefen nicht so, wie ich – und sicherlich auch ihr – es uns vorgestellt hatten". Füllkrug schrieb von "schwierigen Zeiten", dankte allen Beteiligten aber "für die Unterstützung".
Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die "Hammers" traf Füllkrug in 29 Pflichtspielen lediglich dreimal.
Milan soll sich eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro gesichert haben. Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert. Die Konkurrenz im Sturm der DFB-Auswahl ist schließlich groß. Doch daran dachte Füllkrug bei seiner Vertragsunterzeichnung noch nicht.