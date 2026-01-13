Niclas Füllkrug: Nächster Rückschlag vor WM 2026 - DFB-Star fehlt AC Mailand bereits verletzt

Erster Rückschlag für Niclas Füllkrug: Nach seinem Startelfdebüt für die AC Mailand fällt der Nationalspieler gleich schon verletzt aus.

Nach seinen ersten Einsätzen für die AC Mailand hat Nationalspieler Niclas Füllkrug offenbar einen Rückschlag hinnehmen müssen. Mehreren italienischen Medien zufolge hat sich der 32-Jährige einen Zeh gebrochen und fällt vorerst aus. Eine Mitteilung des Traditionsvereins gibt es bislang nicht.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" werde Füllkrug am Donnerstag bei Como 1907 fehlen und "mit ziemlicher Sicherheit" auch am Sonntag gegen US Lecce nicht dabei sein.

"Milan hofft zunächst, ihn für das Spiel gegen die AS Rom am 25. Januar wieder einsatzbereit zu haben", schrieb die Zeitung, aber vieles werde von den "Behandlungen und der Schmerzgrenze abhängen". Die Zeitung "La Repubblica" schrieb hingegen von einer Ausfalldauer von "ein paar Wochen".