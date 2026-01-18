Niclas Füllkrug ist nun endgültig in Italien angekommen. Mit seinem Debüt-Tor für den AC Mailand entschied er gegen Lecce das Spiel und sicherte drei wichtige Heimpunkte im San Siro.

Niclas Füllkrug hat sich mit einem traumhaften Blitzauftritt in die Herzen der Milan-Fans geköpft. Der 32 Jahre alte Nationalspieler bescherte der AC Mailand mit seinem ersten Tor für die Rossoneri einen 1:0 (0:0)-Sieg im Heimspiel gegen US Lecce. Nur drei Minuten nach seiner Einwechselung sorgte der Winter-Zugang von West Ham United für Jubelstürme in San Siro.

Mit 46 Punkten bleibt Milan als Tabellenzweiter dem Stadtrivalen Inter (49) auf den Fersen. Für den ausgeliehenen Füllkrug war es der fünfte Joker-Einsatz für seinen neuen Klub - und das glückliche Ende einer turbulenten Woche.

Der Ex-Bremer und -Dortmunder kam am Sonntagabend gegen Lecce (mit dem früheren deutschen U21-Nationalspieler Jamil Siebert in der Innenverteidigung) in Minute 73 für Ex-BVB-Profi Christian Pulisic ins Spiel. In der 76. versenkte Füllkrug dann eine Flanke des Belgiers Alexis Saelemaekers mit dem Kopf zum Tor des Tages.