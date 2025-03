Die jüngsten Misserfolge haben Thiago Motta den Job gekostet. Juventus Turin ersetzt den 42 Jahre alten Coach durch einen alten Bekannten.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich wie erwartet von Trainer Thiago Motta getrennt. Nachfolger wird der Kroate Igor Tudor. Das gab der Klub, der in der Serie A als Tabellenfünfter um die Teilnahme an der Champions League kämpfen muss, am Sonntag bekannt.

Motta hatte erst zu Saisonbeginn den Job bei der Alten Dame übernommen und bis zur Winterpause kein einziges Serie-A-Spiel verloren.

Zum Verhängnis wurden dem gebürtigen Brasilianer die 0:4-Heimpleite gegen Atalanta Bergamo und das 0:3 bei der AC Florenz in den vergangenen beiden Spielen. Bereits in den Wochen zuvor hatten sich die Turiner zudem aus der Champions League und der Coppa Italia verabschiedet.