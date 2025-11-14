Anzeige
U21-EM-Quali live in Sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Lennart Karl trifft beim U21-Debüt für Deutschland - jetzt in einer Riege mit Wirtz und Draxler

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 18:52 Uhr
  ran.de

Bei der deutschen U21-Nationalmannschaft gab es mit Bayern-Juwel Lennart Karl in der EM-Qualifikation gegen Malta einen Debütanten.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2027 am Freitagabend in Fürth gegen Malta im Einsatz (ab 17:30 Uhr live und kostenlos streamen Joyn SAT.1).

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo setzte in dieser Begegnung auf Bayern-Juwel Lennart Karl, der zuletzt in München für Furore sorgte.

Für den 17-Jährigen ist es damit das Debüt in der U21-Nationalmannschaft, der Offensivmann stand in der Startformation der DFB-Junioren.

Und Karl setzte mit dem zwischenzeitlichen 2:0 in der 37. Minute gleich ein Ausrufezeichen bei seinem ersten U21-Länderspiel. Damit ist der Teenager nun nach Youssoufa Moukoko der zweitjüngste U21-Torschütze der DFB-Geschichte. Später traf Karl auch noch zum 5:0 (67.).

Lennart Karl: Bayern-Star trifft vor der Volljährigkeit

Das Wichtigste zur U21-EM-Qualifikation in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Zuletzt spielte Karl für den DFB im Mai 2025 noch bei der U17-EM, gut ein halbes Jahr später darf der Münchner Shootingstar bei der U21 debütieren.

Damit steht er nun in einer Riege mit früheren Toptalenten wie Julian Draxler, Florian Wirtz oder Moukoko, die ebenfalls schon vor der Volljährigkeit in der deutschen U21-Nationalmannschaft debütierten.

