U21-EM-Quali live in Sat.1, auf ran.de und joyn

U21: Neue Rollenteilung von Di Salvo - Bayern-Juwel Karl vor Debüt

Der deutsche U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo will sich weiter nicht auf einen festen Kapitän festlegen.

"Ich habe zwei, die sich herauskristalisiert haben: Tom Bischof und Finn Jeltsch", sagte der 46-Jährige vor dem Doppelpack zum Jahresabschluss in der EM-Qualifikation gegen Malta und in Georgien.

Am Freitag (ab 17:30 Uhr live, kostenlos streamen Joyn SAT.1) in Fürth werde die DFB-Auswahl zunächst Bayern-Profi Bischof auf das Feld führen.

Auch im Tor habe er mit Mio Backhaus (Werder Bremen) und Dennis Seimen (SC Paderborn) eine "Luxussituation, zwei Keeper, die in ihren Vereinen auf höchstem Niveau spielen und super Leistungen zeigen. Ich habe mich entschieden, beiden ein Spiel zu geben", sagte Di Salvo. Gegen Schlusslicht Malta werde Backhaus beginnen, vier Tage später beim Härtetest in Tiflis dann Seimen.

Im Kampf um das direkte EM-Ticket für die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien, wenn es auch um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 geht, darf sich die DFB-Auswahl keine weiteren Ausrutscher wie im Oktober gegen Tabellenführer Griechenland (2:3) mehr erlauben.

Gegen Malta "sind wir der Favorit und werden das auch zeigen. Dass wir nach Griechenland alle Spiele gewinnen wollen und müssen, ist klar", sagte Di Salvo.

Der erstmals berufene Lennart Karl (17) vom FC Bayern steht dabei vor seinem Debüt. Der mit Abstand jüngste Spieler im Kader werde "definitiv in beiden Spielen zum Einsatz kommen", sagte Di Salvo. Verzichten muss die DFB-Auswahl dagegen auf Said El Mala (1. FC Köln) und Assan Ouédraogo von RB Leipzig, die bei der A-Nationalmannschaft im Einsatz sind.

