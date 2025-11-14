Anzeige

FCB-Shootingstar Lennart Karl über ... … die Vereinbarkeit von Schul- und Profialltag: "Wegen der Trainings und Spiele kann ich selten wirklich in der Schule sein. Daher muss ich mich anstrengen und die Schulsachen nachholen oder wiederholen, damit ich für die Prüfungen gut vorbereitet bin. In der Säbener Straße habe ich zweimal in der Woche eine Stunde Nachhilfe, bei der ich mit meinen Lehrern im Austausch bin. Während dieser Länderspielphase muss ich hier zum Beispiel auch eine Prüfung nachschreiben - das klappt schon irgendwie." (lacht) … seine persönlichen Ziele in den nächsten Jahren: "Dazu gehört auf jeden Fall mein Schulabschluss, dann wäre das schon mal aus dem Kopf. Außerdem möchte ich meinen Führerschein schaffen und mit 18 ein eigenes Auto haben, damit wird alles einfacher. Auf dem Platz möchte ich einfach konstant meine Leistung zeigen."

… die Zusammenarbeit mit den Stars des FC Bayern: "Ich lerne sehr viel von meinen offensiven Mitspielern. Gerade was die Bewegungen von Michael Olise und Luis Díaz betrifft. Natürlich kann man sich Dinge abschauen, aber man muss auch seine eigenen Stärken zeigen. Mit einem Trainer wie Vincent Kompany zu arbeiten, macht mich natürlich von Tag zu Tag besser. Innerhalb des Teams habe ich in den ersten ein, zwei Monaten nicht viel geredet, aber mittlerweile ist es ganz normal, dass ich mich mit meinen Mitspielern auch abseits des Platzes austausche." … sein Vorbild: "Seit meiner Kindheit ist ganz klar Lionel Messi mein Idol. Leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt." (lacht) … seine bislang prägendsten Momente im Bayern-Trikot: "Die Startelf-Einsätze beim FC Bayern München waren schon etwas Besonderes. Schön waren vor allem die Tore in der Champions League und Bundesliga, aber auch mein erster Assist gegen die TSG 1899 Hoffenheim war wichtig für mich. Diese Dinge gehen mir nicht aus dem Kopf."

