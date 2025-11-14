EM-Qualifikation
U21-Nationalmannschaft: Lennart Karl vor Debüt im Stress - "Muss noch eine Prüfung nachschreiben"
- Veröffentlicht: 14.11.2025
- 13:21 Uhr
- ran.de
Lennart Karl ist in dieser Saison direkt durchgestartet. Für den FC Bayern München traf der 17-Jährige bereits in Bundesliga und Champions League. Nun steht er erstmals im Kader der U21-Nationalmannschaft. Vorher spricht er über besondere Herausforderungen, die nächsten Ziele und sein Vorbild.
Bei Lennart Karl läuft es richtig rund. Und er im Eiltempo an den gegnerischen Spielern vorbei. Bereits in seinem zweiten Champions-League-Spiel und in seinem sechsten Bundesliga-Einsatz traf das Talent des FC Bayern München.
Nun folgt das nächste Highlight der noch jungen Karriere. Denn er wurde mit gerade mal 17 Jahren erstmals in den Kader der U21-Nationalmannschaft berufen. Der DFB-Nachwuchs trifft in der Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien auf Malta (ab 17:30 Uhr live, kostenlos streamen Joyn SAT.1) und Georgien (Di., ab 17:30 Uhr live, kostenlos streamen Joyn SAT.1).
Dass sich in diesen Tagen bei ihm aber nicht alles um Fußball dreht, verdeutlicht der Linksfuß in einem Interview mit "dfb.de". Zudem spricht Karl über seine ersten Wochen im Kreis des bayerischen Starensembles, ein Ziel zum 18. Geburtstag, sein Vorbild und seinen Spielstil. ran fasst die besten Aussagen zusammen.
FCB-Shootingstar Lennart Karl über ...
… die Vereinbarkeit von Schul- und Profialltag: "Wegen der Trainings und Spiele kann ich selten wirklich in der Schule sein. Daher muss ich mich anstrengen und die Schulsachen nachholen oder wiederholen, damit ich für die Prüfungen gut vorbereitet bin. In der Säbener Straße habe ich zweimal in der Woche eine Stunde Nachhilfe, bei der ich mit meinen Lehrern im Austausch bin. Während dieser Länderspielphase muss ich hier zum Beispiel auch eine Prüfung nachschreiben - das klappt schon irgendwie." (lacht)
… seine persönlichen Ziele in den nächsten Jahren: "Dazu gehört auf jeden Fall mein Schulabschluss, dann wäre das schon mal aus dem Kopf. Außerdem möchte ich meinen Führerschein schaffen und mit 18 ein eigenes Auto haben, damit wird alles einfacher. Auf dem Platz möchte ich einfach konstant meine Leistung zeigen."
U21: FCB-Jungstar Karl selbstkritisch: "Daran muss ich arbeiten"
… die Zusammenarbeit mit den Stars des FC Bayern: "Ich lerne sehr viel von meinen offensiven Mitspielern. Gerade was die Bewegungen von Michael Olise und Luis Díaz betrifft. Natürlich kann man sich Dinge abschauen, aber man muss auch seine eigenen Stärken zeigen. Mit einem Trainer wie Vincent Kompany zu arbeiten, macht mich natürlich von Tag zu Tag besser. Innerhalb des Teams habe ich in den ersten ein, zwei Monaten nicht viel geredet, aber mittlerweile ist es ganz normal, dass ich mich mit meinen Mitspielern auch abseits des Platzes austausche."
… sein Vorbild: "Seit meiner Kindheit ist ganz klar Lionel Messi mein Idol. Leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt." (lacht)
… seine bislang prägendsten Momente im Bayern-Trikot: "Die Startelf-Einsätze beim FC Bayern München waren schon etwas Besonderes. Schön waren vor allem die Tore in der Champions League und Bundesliga, aber auch mein erster Assist gegen die TSG 1899 Hoffenheim war wichtig für mich. Diese Dinge gehen mir nicht aus dem Kopf."
… sich selbst als Spieler: "Ich würde sagen, dass ich viel Speed und einen schnellen Antritt habe. Die meisten meiner Gegenspieler wissen bereits, dass ich auch gerne nach innen ziehe. Irgendwie komme ich manchmal trotzdem vorbei. (lacht) Eine meiner Stärken ist außerdem, keine Angst vor Gegenspielern zu haben - egal, wie alt diese sind. (…) Arbeiten kann ich noch an meinem ersten Kontakt mit rechts, darauf muss ich mich fokussieren."
… die anstehenden EM-Quali-Spiele gegen Malta und Georgien: "Malta ist zwar Letzter in der Tabelle, jedoch sollten wir deswegen auf keinen Fall meinen, das Spiel lockerer angehen zu können. Ich freue mich, dass sich für das Heimspiel in Fürth meine Familie angekündigt hat. Vielleicht kommen noch ein paar Kollegen aus meiner Heimat. Das Auswärtsspiel in Georgien wird schwierig, aber wenn wir uns perfekt darauf vorbereiten, bin ich mir sicher, dass wir auch dieses Spiel erfolgreich bestreiten werden."