Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auswärts auf Nordirland. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Gegen die griechische U21-Nationalmannschaft musste sich die deutsche U21 mit 2:3 geschlagen geben. Die Griechen gingen mit einem Doppelschlag in der 13. und 14. Minute früh in Führung, doch die Mannschaft von Antonio Di Salvo kämpfte sich in der zweiten Halbzeit durch Treffer von Tom Rothe und Muhammed Damar zurück und glich aus.

Knapp zehn Minuten vor Schluss erzielten die Griechen jedoch den erneuten Führungstreffer, auf den die Deutschen keine Antwort mehr fanden. Damit mussten sie ihre erste Quali-Niederlage seit vier Jahren hinnehmen.

Als Nächstes trifft die deutsche U21 auf die Auswahl aus Nordirland. In Gruppe F liegen die Nordiren nach zwei Qualifikationsspielen derzeit sogar vor Deutschland auf Platz zwei, während das DFB-Team Rang drei belegt.