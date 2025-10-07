U21-EM-QUALIFIKATION LIVE auf P7 maxx, RAN.DE UND JOYN
U21-EM-Qualifikation: Verletzungspech für Offensivtalent Brajan Gruda
- Aktualisiert: 07.10.2025
- 19:41 Uhr
- SID
Brighton-Profi Brajan Gruda fällt wegen anhaltender Knieprobleme für die kommenden Qualifikationsspiele der U21-EM aus. Aktuell verzichtet Trainer Di Salvo auf einen Ersatz.
Offensivspieler Brajan Gruda wird der U21 bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen.
Den Profi von Brighton & Hove Albion plagen anhaltende Knieprobleme, die aus dem letzten Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderers resultieren.
Das teilte der DFB am Dienstag mit. Gruda wird den DFB-Lehrgang in Leipzig vorzeitig verlassen, auf eine Nachnominierung verzichtet Cheftrainer Antonio Di Silva zunächst.
U21-EM-Quali: Spiele gegen Griechenland und Nordirland
Der Vizeeuropameister trifft in der Qualifikation zur EM 2027 am Freitag (ab 17.30 Uhr live auf Joyn und ProSieben MAXX) in Jena auf Griechenland, vier Tage danach steht am Dienstag (18.00 Uhr live auf Joyn und ProSieben MAXX) das Auswärtsspiel in Belfast gegen Nordirland an.