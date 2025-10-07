Brighton-Profi Brajan Gruda fällt wegen anhaltender Knieprobleme für die kommenden Qualifikationsspiele der U21-EM aus. Aktuell verzichtet Trainer Di Salvo auf einen Ersatz.

Offensivspieler Brajan Gruda wird der U21 bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen.

Den Profi von Brighton & Hove Albion plagen anhaltende Knieprobleme, die aus dem letzten Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderers resultieren.

Das teilte der DFB am Dienstag mit. Gruda wird den DFB-Lehrgang in Leipzig vorzeitig verlassen, auf eine Nachnominierung verzichtet Cheftrainer Antonio Di Silva zunächst.